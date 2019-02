Von Oliver Koch

Zum Auftakt eine Leberknödelsuppe, als Hauptgang dann würzige Rindsrouladen und zur Nachspeise eine Linzer Torte – vielleicht mit einem Glas Milch dazu? Nun gut, Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden, da hat jeder seine Vorlieben, aber: Qualitativ hochwertig sollte das Essen – etwa im Restaurant, daheim oder in der Betriebskantine – auf jeden Fall sein. Und im Idealfall auch noch aus der Region.

Hier kommt einem Segment wesentliche Bedeutung zu, an das vermutlich vordergründig die wenigsten Konsumenten denken: dem Veterinärdienst. „Hierbei handelt es sich um eine enorm wichtige Arbeit im Hintergrund, damit die Produktionskette in der Lebensmittelwirtschaft im Vordergrund reibungslos funktioniert. Und zwar sowohl in Bezug auf die Lebensmittelstandards als auch in Bezug auf die volkswirtschaftliche Bedeutung“, so Agrarlandesrat Max Hiegelsberger. Hier kommt den 210 Amtstierärzten des Landes eine wichtige Rolle zu, die die tierärztlichen Kontrollen auf den Bauernhöfen durchführen, um zum Beispiel der Gefahr einer etwaigen Seuche rasch entgegenwirken zu können. Darüber hinaus werde durch die Arbeit der Tierärzte die Nachvollziehbarkeit als wesentliches Merkmal der Lebensmittelsicherheit gewährleistet. Hiegelsberger: „Egal, ob es sich um einen Rindermastbetrieb oder einen Milchbetrieb handelt.“

675 Schlachthöfe

Dies sei Hiegelsberger zufolge auch relevant, weil 30 Prozent der österreichweiten Schlachtungen auf den 675 Schlachthöfen im Land ob der Enns durchgeführt werden. Und gemäß dem Motto „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“, werden die Tiere unmittelbar vor und das Fleisch kurz nach der Schlachtung untersucht. Das sind pro Jahr ganz schön viele; laut Statistik Austria waren es im Jahr 2017 zum Beispiel 41,7 Millionen Hühner, 205.000 Rinder und 1,9 Millionen Schweine.

Doch damit endet die Aufgabe der Tiermediziner nicht und auch der Produktionsprozess ist noch nicht zu Ende. Die Teile des Tieres, die nicht für den menschlichen Verzehr verarbeitet worden sind, werden zur Tierkörperverwertung (TKV) nach Regau gebracht. Das Tochterunternehmen der Vivatis-Gruppe verarbeitet in Summe etwa 130.000 Tonnen pro Jahr zu Proteinen, Tiermehl oder Tierfett. Die Proteine werden etwa an Nestle geliefert; der Schweizer Lebensmittelkonzern verwendet diese als Basis für Hunde- oder Katzenfutter. Mehrfache Kontrollen sichern dabei laut TKV-Geschäftsführer Friedrich Hausberger, dass nur die Schlachtabfälle zu Tierfutter verarbeitet werden. Verendete Tiere werden separat verarbeitet und dienen in Form von Tiermehl in der Zementindustrie als Brennstoff. Hausberger: „Mit dieser fachgerechten Entsorgung leisten wir einen wesentlichen Beitrag beim Seuchenschutz.“