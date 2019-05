Vertrauensregierung von Kanzlerin Bierlein soll bis Montag stehen

Vor zwei Wochen regierte Türkis-Blau, dann gab es die Regierung mit Expertenministern statt den FPÖ-Mitgliedern, dann wurde diese Regierung entlassen und — mit Hartwig Löger als neuem Kanzler — wieder eingesetzt, und jetzt arbeitet die bisherige Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes, Brigitte Bierlein, am Kabinett Nummer vier. Fix ist, dass es unter der Führung der ersten Kanzlerin Österreichs stehen wird, dass der Vizekanzler Clemens Jabloner heißt und dass es ein kleineres Kabinett werden soll.

Mit Stand von Freitag wurde die Angelobung der neuen Regierung — vom Bundespräsidenten „Vertrauensregierung“ genannt — unter Kanzlerin Bierlein für Montag erwartet.

Offen war, ob sich die Übergangsregierung schon kommende Woche dem Parlament vorstellen wird. Sollte die Angelobung am Montag über die Bühne gehen, könnte es am Dienstag oder Mittwoch eine Präsidialsitzung geben und dann für Donnerstag oder Freitag eine Nationalratssondersitzung anberaumt werden. Am 12. und 13. Juni findet eine reguläre Sitzung statt, in der aber auch die Regierung vorgestellt werden könnte.

Zu den ersten wichtigen Amtshandlungen der Regierung wird jedenfalls die Bestimmung eines Stichtags für die Nationalratswahl im Herbst gehören. Davor muss aber der Neuwahlantrag im Verfassungsausschuss und im Plenum des Nationalrats beschlossen werden.

Über den Wahltermin gibt es unterschiedliche Auffassungen. Die ÖVP favorisierte zwar den 15. September, gestern hieß es aber, dass sich SPÖ und FPÖ angeblich auf den 29. September verständigt hätten. Van der Bellen hätte sich Anfang September gewünscht.

Beamtenkabinett wird verkleinert

Eines steht bereits fest: Das Beamtenkabinett von Brigitte Bierlein wird voraussichtlich auf mehrere Posten verzichten. Mit dem Ausscheiden der blauen Regierungsmitglieder nach dem Bruch der türkis-blauen Koalition wurden bereits die Posten von Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs eingespart.

Nach der Abwahl der ersten Übergangsregierung unter Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wurde auch noch der Posten von Staatssekretärin Karoline Edtstadtler (ÖVP), die für das EU-Parlament kandidiert hat und ohnehin aus der Regierung ausgeschieden wäre, gestrichen. Zudem wurde auf einen Vizekanzler verzichtet. Diesen wird es unter Kanzlerin Bierlein zwar wieder geben, diese Position wird aber gleichzeitig Justizminister Clemens Jabloner besetzen.

Ebenfalls gestrichen wird der Posten von Kanzleramtsminister und EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP). Der von Bierlein nominierte Außenminister Alexander Schallenberg wird zusätzlich Europaminister.