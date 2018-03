Verurteilter Sittenwächter kannte Berlin-Attentäter

WIEN — Gegen den am Freitag wegen Nötigung verurteilten Sittenwächter von Kaltenleutgeben (Bez. Mödling) wird von der Staatsanwaltschaft Wien wegen terroristischer Vereinigung ermittelt. Das bestätigte sein Verteidiger Wolfgang Blaschitz. Der 24-jährige Russe soll Anis Amri, den Attentäter auf den Berliner Weihnachtsmarkt, gekannt haben.

Ehe er nach Österreich kam, hielt sich der Russe mehrere Jahre in Deutschland auf. Er wurde dort wegen schweren Raubes und schwerer Körperverletzung verurteilt. In Deutschland lernte er den Tunesier Amri kennen, der am 19. Dezember 2016 einen Sattelzug in eine Besuchermenge an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche lenkte. Elf Besucher des Weihnachtsmarkts und der Lkw-Fahrer, den der Terrorist getötet hatte, um das Steuer übernehmen zu können, starben.

„Von Amris terroristischen Plänen hat mein Mandant nichts gewusst“, versicherte Blaschitz. Auch der Verfassungsschutz gehe mittlerweile davon aus, dass der Russe nicht in Amris Vorhaben eingeweiht war und nichts mit dessen Umsetzung zu tun hatte, behauptete der Anwalt.

Bei der Auswertung des Handys des 24-Jährigen wurde allerdings ein Video gefunden, das zumindest auf eine radikalislamistische Gesinnung hindeuten könnte. Der Russe ist darauf beim Absingen von islamisch-religiösen Naschids zu sehen.