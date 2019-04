Verwandte jahrelang missbraucht: Mann (46) fasste fünf Jahre Haft aus

WELS — Ein 46-Jähriger, der jahrzehntelang Frauen in seiner Familie missbraucht hat, ist am Dienstag am Landesgericht Wels nicht rechtskräftig zu fünf Jahren Haft verurteilt worden.

Die im März eröffnete und am Dienstag fortgesetzte Verhandlung ist weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt worden. Bei den Opfern handelte es sich laut Anklage um zwei seiner Schwestern sowie eine weitere Angehörige – alle waren zu Beginn der Übergriffe jeweils noch minderjährig. An einer seiner Schwestern soll er sich von 1988 bis 1993 immer wieder vergangen haben. Zu Beginn war sie erst rund acht Jahre alt, der Angeklagte demnach 15. Diese Frau hat laut Staatsanwaltschaft psychische Probleme davongetragen. Von 1996 bis 1999 soll der Mann dann eine andere Schwester – zu Beginn der Vorfälle etwa elf Jahre alt – missbraucht haben. 2009 sollen schließlich Übergriffe auf eine weitere Verwandte, die damals sieben war, begonnen haben. Laut Anklage endeten die Taten erst 2017.

Dem arbeitslosen, bisher unbescholtenen Mann wurden neben Vergewaltigung auch Beischlaf und Unzucht mit Unmündigen, sexueller Missbrauch von Unmündigen, sexuelle Belästigung, Blutschande und Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses zur Last gelegt. Er soll sich auch Kinderpornos besorgt und Energie entzogen haben.