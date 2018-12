Verzweifelter Kampf gegen alle Welt

Von Renate Wagner

Mary Shelley hatte eine berühmte Mutter (die englische Frauenrechtlerin Mary Wollstonecraft) und einen noch berühmteren Mann (den englischen romantischen Dichter Percy Shelley), aber vermutlich würde niemand mehr ihren Namen kennen, wäre er nicht mit einem der spektakulärsten Werke der Literatur verbunden. Sie schuf als 18-Jährige (!!!) das legendäre Monster, das man „Frankenstein“ nennt, obwohl Viktor Frankenstein sein Schöpfer ist. Unvorstellbar zu Beginn des 19. Jahrhunderts, dass diese Vision eines schauerlichen künstlichen Lebens aus der Fantasie einer jungen Frau stammen sollte. Englische Verleger wollten es nicht glauben, die Öffentlichkeit lange auch nicht.

Dass Mary Shelley mit Zähnen und Klauen um die Anerkennung ihrer schöpferischen Leistung kämpfte, ist das Hauptanliegen in dem Biopic „Mary Shelley“, das die saudi-arabische Regisseurin Haifaa Al-Mansour mit allem Gefühl für die Zeit und ihre Atmosphäre schuf.

Elle Fanning überzeugt in der Hauptrolle

Wobei nicht die elegante, sondern die repressive Seite der „Romantik“ im Mittelpunkt steht. Dabei begegnet man der 16-jährigen, ungestümen Mary (sehr überzeugend in Gestalt der hübschen, anfangs harmlos schwärmerisch wirkenden Elle Fanning), die seit ihrer Kindheit wie besessen schreibt – und alle Konventionen hinter sich lässt. Man erlebt, wie sie mit dem verheirateten Percy Shelley davonläuft und sich damit ein schweres, unglückliches Leben einhandelt, voll von Geldsorgen und verachtet von der Gesellschaft.

Zentraler Punkt wäre, zu erklären, wie es Mary damals, 1818 am Genfer See, im Zuge eines „Dichterwettstreits“, bei dem es galt, eine Horrorstory zu schreiben (Lord Byron war auch dabei), einfallen konnte, die Geschichte von Frankensteins Monster zu erfinden. Das gelingt vielleicht nicht so dicht und überzeugend, wie man es sich wünschen würde. Auch gibt es noch als Vergleichs-Referenz den berühmt-berüchtigten „Gothic“-Film von Ken Russell, wo die Entstehung des Horrors selbst zum Horror würde.

Aber Marys verzweifelter Kampf gegen alle Welt, mit ihrer Leistung anerkannt zu werden, ist dann das starke Finale und gibt überzeugende Einblicke, wie beschränkt die Möglichkeiten der Frauen damals waren. Dichterinnen-Biografien als starke Emanzipationsgeschichten — wir haben Astrid Lindgren gesehen, jetzt ist es Mary Shelley, demnächst folgt Colette …