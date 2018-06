Gegen eine Hausmauer gekracht ist am Freitag Vormittag eine Pkw-Lenkerin in Kefermarkt (Bez. Freistadt). Die Frau hatte nach eigenen Angaben den Rückwärtsgang mit dem ersten Gang verwechselt und fuhr unkontrolliert von einem Parkplatz Richtung Hausmauer. Die Feuerwehr barg das Auto per Kran.