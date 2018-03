Vettel in Montmelo mit Ferraris Kampfansage

Tief stapeln war noch nie Sache von Sebastian Vettel. Der deutsche Vierfach-Weltmeister knallte im Vormittagstraining bei kühleren Temperaturen, trockener Strecke, spärlich gefülltem Tank und neuen Hypersoft-Reifen von Pirelli einen inoffiziellen Streckenrekord (Rundenzeiten bei Testfahrten werden nicht als Rekorde gewertet, Anm.) auf den katalonischen Asphalt.

Eine Minute 17,182 Sekunden. Eine echte Ansage der Scuderia Ferrari. Damit war Vettel gleich um über eine Sekunde schneller als der Däne Kevin Magnussen im Haas. Dabei war diese Woche in deutschen Medien noch spekuliert worden, Ferrari könnte heuer hinter Mercedes-AMG und Red Bull Racing gar nur mehr die dritte Geige spielen.

Vettel war auch der Fleißigste am dritten Testtag der zweiten Testwoche in Spanien. Auf 188 Runden kam der Deutsche in seinem SF 71H, fast drei komplette Grand-Prix-Distanzen. Max Verstappen im Red Bull schaffte 187 Runden, der Niederländer fuhr aber nur die zwölftschnellste Zeit.

Sogar der McLaren von Stoffel Vandoorne lief wie am Schnürchen, der Belgier pilotierte den bisherigen Problemboliden 147 Mal um den Kurs.

Der Franzose Pierre Gasly gab seinem Toro Rosso auf den Hypersoft-Reifen gewaltig die Sporen und war Drittschnellster.

Eher zurückhaltend und auf längere Einheiten bedacht, umrundeten Weltmeister Lewis Hamilton (GBR) und Valtteri Bottas (FIN) in ihren Silberpfeilen den Kurs. Beide fuhren ihre schnellsten Runden auf Mediumreifen ein, Hamilton war 2,1 Sekunden, Bottas 2,3 Sekunden langsamer als Vettel.

Noch sind die Rundenzeiten freilich wenig aufschlussreich, zu viele Parameter sind noch offen, die Teams deckten ihre Karten nicht auf.

Am Freitag bringen die zehn Rennställe ihren letzten Testtag vor der Saison hinter sich. Der erste GP wird heuer in Australien gefahren, am 25. März auf dem Melbourne Grand Prix Circuit schlägt um 16.10 MEZ die Stunde der Wahrheit.