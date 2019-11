Victoria aus Enns entzündete das Friedenslicht in Bethlehem

Die elfjährige Victoria Kampenhuber aus Enns entzündete am Dienstag in der Geburtsgrotte in Bethlehem das „ORF-Friedenslicht“. Es erinnert als Weihnachtsbrauch des ORF Oberösterreich seit nunmehr 33 Jahren in ganz Europa an die Friedensbotschaft, die in Bethlehem bei der Geburt Christi verkündet wurde.

Das Entzünden des Friedenslichts im Beisein von Landeshauptmann Thomas Stelzer, seiner Ehefrau Bettina, dem Bürgermeister von Bethlehem, Anton Salman, und Vertretern der politischen Parteien Oberösterreichs war für das Friedenslicht-Kind ein großes Ereignis. Victoria übernahm das Symbol des Weihnachtsfriedens in der Geburtsgrotte von einem griechisch-orthodoxen Pater.

„Es war cool, aber auch aufregend“, meinte die Elfjährige zum VOLKSBLATT, die am 30. November ihren nächsten großen Auftritt haben wird. Sie präsentiert das ORF-Friedenslicht in der Eurovisionsshow „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ mit Florian Silbereisen.

Traditionen geben Halt und spenden Trost

Im Anschluss an die Entzündung des Friedenslichts traf die 28-köpfige Delegation aus Oberösterreich, der auch Vertreter aus Religion und Wirtschaft angehören, mit mehr als 160 Pilgern aus dem Land ob der Enns zusammen. Gemeinsam wurde in der katholischen Kirche Bait Sachur eine Heilige Messe gefeiert.

In seiner Ansprache betonte der Landeshauptmann, dass Traditionen Halt geben und Trost spenden. „Mit dem Friedenslicht bereiten wir uns auf den Advent vor. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass Frieden in dieser Region beinahe ein Fremdwort ist und auch bei uns vor mittlerweile 100 Jahren bei weitem keine Selbstverständlichkeit war.“ Das Friedenslicht solle uns daran erinnern, uns für das Miteinander zu entscheiden.

Von Heinz Wernitznig aus Betlehem

Der Autor nahm auf Einladung des Landes OÖ an der Reise teil.