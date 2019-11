Victoria holt das Friedenslicht

Das Friedenslichtkind 2019 kommt aus der Jugendrotkreuzgruppe Enns im Bezirk Linz-Land und heißt Victoria Kampenhuber. Als Friedenslichtverteiler der ersten Stunde wurde das Rote Kreuz OÖ vom ORF OÖ heuer eingeladen, das Friedenslichtkind zu nominieren. Die Wahl fiel auf die Schülerin aus Enns, weil sie besonders hilfsbereit und beim Jugendrotkreuz sehr engagiert ist.

„Es macht mir große Freude, anderen Menschen zu helfen und für sie da zu sein – denn Helfen macht Spaß“, erklärt die Elfjährige ihr Engagement beim Jugendrotkreuz. Die wöchentlichen Gruppenstunden in der Ortsstelle Enns sind für sie ein echtes Highlight, und das Verteilen des Friedenslichtes zu Weihnachten ist der Schülerin jedes Jahr ein großes Anliegen.

Das heurige Friedenslichtkind verbringt seine Freizeit neben dem Jugendrotkreuz am liebsten mit Tanzen, Gitarre spielen und seinem Kater, aber auch bei den Hennen im eigenen Stall. Am Wochenende wird die Elfjährige – auch zur Freude der aus Enns stammenden LH-Stv. Christine Haberlander – erstmal in ein Flugzeug steigen, um am Dienstag in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem im Beisein von 160 Pilgern aus OÖ das „ORF-Friedenslicht“ zu entzünden, das am Heiligen Abend in Europa, den USA und in einigen Ländern Südamerikas leuchten wird.

Einen Auftritt vor Millionenpublikum hat Victoria am 30. November, wenn sie das Friedenslicht aus Bethlehem in der Eurovisionsshow „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ mit Florian Silbereisen ab 20.15 Uhr in ORF 2 präsentiert.

