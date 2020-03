In einer Zeit, in der Reisen nur im Kopf möglich sind und viele Menschen mehr Zeit als sonst haben, ist ein Kochbuch nicht nur ein wunderbarer Zeitvertreib, sondern bietet auch die Möglichkeit, sich in eine ganz andere Welt zu versetzen.

So auch mit Vidar Bergums kulinarischer Reise in die Türkei und den Nahen Osten. „Hummus & Granatapfel“ widmet sich neben den Klassikern auch weniger bekannten Gerichten.

In der Rezeptesammlung werden sowohl Veganer — etwa beim herrlichen Blumenkohlschnitzel mit Haselnussdressing — als auch Fleischtiger fündig. Versuchen Sie die Auberginen mit Fleischfüllung, die Hähnchenschenkel mit Sumach oder die Lammkoteletts mit Kreuzkümmelsalz. Wenn Türkisches süß ist, dann ist es wirklich süß — und das ist gut so. Ob Baklava, Gebackene Feigen mit Joghurtcreme oder Kadaifinest …

Vidar Bergum: Hummus & Granatapfel. Busse Seewald, 256 Seiten, € 25