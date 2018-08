Viel Arbeit für die Innviertler

Nach der kurzen Sommerpause startet die Motorrad-Straßen-WM dieses Wochenende in Brünn in die zweite Saisonhälfte. Die Rennen auf dem Masaryk-Ring sind auch die Generalprobe für Spielberg, wo eine Woche später am 12. August der Große Preis von Österreich gefahren wird.

In der MotoGP ist Weltmeister Marc Marquez (ESP) das Maß der Dinge, in der WM-Wertung führt der Honda-Pilot mit 165 Punkten vor Altmeister Valentino Rossi (ITA, 119), obwohl der Yamaha-Pilot seit 19 Rennen sieglos ist.

KTM sucht Fahrer

Bei Red Bull KTM Factory Racing sucht man indes Ersatz für den verletzten Testfahrer Mika Kallio.

Der Finne hatte sich, wie berichtet, bei einem Trainings-Sturz im Juli am Sachsenring schwer verletzt, beide Kreuzbänder sowie ein Seitenband im rechten Knie gerissen.

Gerüchte, KTM würde Dani Pedrosa verpflichten, weist KTM-Pressemann Philipp Grünberger von sich. „Da ist nichts dran, eher im Gegenteil. Wir konzentrieren uns darauf, das Motorrad schneller zu machen.“ Damit sind KTM-Teamchef Mike Leitner und seine Techniker vollends ausgelastet. „Wir arbeiten daran, uns auf der Chassis-Seite zu verbessern, bei der Elektronik und bei der Aerodynamik. Aber das geht halt nicht alles auf einmal“, weiß der Oberösterreicher.

Nach dem Rennen in Brünn am Sonntag (ab 11, Qualifying am Samstag ab 12.35, jeweils live Servus TV) folgen am Montag noch Testfahrten in Tschechien, danach geht es für die Zweirad-Karawane nach Österreich.