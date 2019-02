Viel Arbeit mit IGGÖ-Beschwerde

Vier Buchstaben bescheren der Bildungsdirektion Oberösterreich in nächster Zeit viel Verwaltungsarbeit.

Weil — wie ausführlich berichtet — in der Semester-Schulnachricht bei der Religionsnote muslimischer Kinder zum Missfallen der Islamischen Glaubensgemeinschaft die Bezeichnung „IGGÖ“ steht, erheben jetzt zahlreiche Eltern schriftlichen Widerspruch gegen das Semesterzeugnis. Gefordert wird darin, „das Semesterzeugnis dahingehend richtigzustellen, dass als Religionsbekenntnis ‘islam.’ angeführt wird“, heißt es in einem Vordruck.

Damit ist es aus Sicht der Islamischen Glaubensgemeinschaft aber nicht getan, vielmehr werden auch noch andere Formen des Protests propagiert. So heißt es, man könne sich mit Hilfe eines Rechtsanwaltes an den Verfassungsgerichtshof wenden, wenn man als betroffener Elternteil das Gefühl habe, in der „Religionsfreiheit eingeschränkt worden zu sein“. ebenso könne man sich an die Ombudsfrau für Wertefragen und Kulturkonflikte wenden, auch an die Gleichbehandlungsanwaltschaft könne man sich wenden.

Resümee der Glaubensgemeinschaft: „Wir hoffen, dass auch für Sie eine passende Beschwerdemethode dabei ist.“

Was den empfohlenen schriftlichen Widerspruch betrifft, gibt man sich freilich in der Bildungsdirektion gelassen. Ein solcher sei „klar abzuweisen“, betont Herwig Kerschbaumer gegenüber dem VOLKSBLATT, denn er habe „keine rechtliche Relevanz“. Es verhalte sich wie bei einer Note — auch dagegen sei kein Widerspruch möglich, sondern nur gegen ein eventuelles Nicht-Aufsteigen. Das werde nun in einem Antwortschreiben jedem mitgeteilt.

Wie viele Briefe das sein werden, kann Kerschbaumer nicht sagen, es könnten aber viele werden. Denn an muslimische Kinder wurden am vergangenen Freitag 17.800 Zeugnisse ausgegeben, das sind 16 Prozent der insgesamt 108.000 Schulnachrichten.