Viel Harmonie, wenig konkrete Lösungen

Die Lösung großer Probleme hat es am Montag in Helsinki nicht gegeben. Dennoch bewerteten die Präsidenten der USA und Russlands, Donald Trump und Wladimir Putin, ihr Gipfeltreffen äußerst positiv und waren bemüht, Harmonie auszustrahlen.

Der Dialog mit Putin war „sehr produktiv“

Der Dialog mit Putin sei „sehr produktiv“ gewesen, sagte Trump im Anschluss an die Gespräche und sieht neue Wege zum Frieden eröffnet. So habe der Gipfel zu einer Verbesserung der bilateralen Beziehungen beigetragen. „Unsere Beziehung war nie schlechter, als sie es jetzt ist“, sagte Trump: Das habe sich jedoch mit den Gesprächen in Helsinki zum Besseren gewendet.

Und auch Putin betonte Gemeinsamkeiten: Für die Schwierigkeiten zwischen Russland und den USA gebe es keine objektiven Gründe. „Der Kalte Krieg ist vorbei“, betonte der russische Präsident.

Kein Grund für Streit: „Der Kalte Krieg ist vorbei“

Davor hatten Trump und Putin knapp zwei Stunden unter vier Augen — nur in Begleitung von Dolmetschern — miteinander gesprochen. Danach hat es Gespräche in größerer Runde gegeben.

Mit Spannung war erwartet worden, was die Präsidenten über die angebliche Einmischung Russlands in die US-Wahlen sagen würden. Darüber habe man laut Trump lange gesprochen. Putin bekräftigt seine Position, dass sich Russland niemals in US-Wahlen eingemischt habe: „Ich musste wiederholen, was ich bereits mehrmals gesagt habe: Die russische Regierung hat sich nie (…) in den US-Wahlkampf eingemischt.“

Beide Präsidenten einig: Keine Einmischung

Und auch Trump beteuerte erneut, dass es keine „geheimen Absprachen“ zwischen dem Umfeld seiner Wahlkampagne und offiziellen Vertretern Russlands gegeben habe: „Wir haben einen brillanten Wahlkampf geführt, und deshalb bin ich Präsident.“

Unterdessen beschuldigen US-Geheimdienste Russland wie berichtet, sich mit Hackerangriffen in den Präsidentschaftswahlkampf eingemischt zu haben. Kurz vor dem Gipfel hatte das US-Justizministerium selbst den russischen Geheimdienst und damit Putins Regierung direkt für die Hackerattacken verantwortlich gemacht. Diese Vorwürfe sind für Trump nun vom Tisch, er nannte Putins Dementi „stark“.

Weitere Gipfel-Themen waren die atomare Abrüstung, wobei Putin laut eigenen Angaben konkrete Vorschläge unterbreitet haber, etwa zur Ausweitung des Vertrages zur Reduzierung der strategischen Atomwaffen. Zudem würdigte er das Engagement Trumps für ein Entspannung auf der koreanischen Halbinsel. Weiters sollten die USA die Ukraine überzeugen, das Minsker Abkommen zu erfüllen. Auch der Syrien-Konflikt war Thema: Hier war man einig, dass die USA und Russland bei der Überwindung der humanitären Krise zusammenarbeiten können. Und: Man möchte einander bald wieder treffen.

Die großen Streitthemen

Ungeachtet der demonstrativ zur Schau gestellten Harmonie zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ist das Verhältnis zwischen ihren beiden Ländern seit Langem von tief greifenden Differenzen geprägt.

Streit über die nukleare Abrüstung

Bei der nuklearen Abrüstung werfen sich beide Seiten Vertragsbruch vor und rüsten an der Grenze zwischen NATO und Russland auf.

Streit im Syrien-Konflikt

Im Syrien-Konflikt unterstützt Russland die Regierung von Präsident Bashar al-Assad, dessen Regime auch vom Iran unterstützt wird, und kämpft auch auf syrischer Seite. Von den USA wird die syrische Regierung hingegen abgelehnt.

Streit über das Iran-Atomabkommen

Ein weiteres Streitthema ist bislang auch das Iran-Atomabkommen: Während Russland das Abkommen zur Verhinderung einer iranischen Atombombe beibehalten will, sind die USA ausgestiegen.