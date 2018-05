Viel Jubel in Harry-Potter-Szenerie

Von Eva Hammer aus Middlesbrough

Entspannt reist das Bruckner Orchester am 1. Mai nach einem gewaltigen ersten Erfolg in Edingburgh zur nächsten Konzerthalle in Middlesbrough, hymnisch gelobt von der schottischen Presse: „Belebende Aufführung in einer belebten Interpretation“; „Dirigent Markus Poschner, einer der aufstrebenden Stars in Europa, führt seine Musiker an ihre Grenzen, an die äußersten Möglichkeiten ihrer Instrumente“ … Gepriesen werden weiters „leidenschaftlicher Überschwang“ und „goldfarbenes Timbre“.

In der englischen Arbeiterstadt Middlesbrough empfängt ein von außen düsteres viktorianisches Gebäude. Innen punktet es — nach zweijähriger Renovierung das Werk moderner Architekten und einer Menge Geld — mit dem Flair einer Harry-Potter-Filmkulisse. Große Komponisten und Dirigenten bespielten bereits die „fabulous hall“, darunter Sergej Rachmaninow und Johann Strauss. „Nun kam das Bruckner Orchester, um Auferstehung zu feiern“, sprach mit heiterem Pathos der britische Tourchef Andrew Jamieson.

Einige Besucher haben ihr Guinness mit im Saal

Ausverkauft sind die 1100 Sitzplätze in der 120.000-Einwohner-Stadt im Nordosten Englands. Bestens disponiert das Bruckner Orchester auch hier, obwohl der Bühnenraum recht beengt ist, auch wenn die Bühne rasch noch um fünf Meter verlängert wurde. Finale Anweisung des Dirigenten Markus Poschner diesmal: „Von allem mehr! Wir können alle ein bisschen über die Stränge hauen!“ Einige Besucher haben gar ihr Guinness mit in den Saal genommen, nach dem ersten Satz gibt es Applaus.

Anweisung des Komponisten wäre an der Stelle: „Hier folgt eine Pause von fünf Minuten“. Vermutlich hat sich auch noch nie ein Dirigent daran gehalten. Gustav Mahlers 2. Symphonie steht zum ersten Mal auf dem Programm der Town Hall. Die imposante Orgel ist noch nicht renoviert. Magdalena Hasibeder begleitet auf der elektronischen Orgel des Bruckner Orchesters das gewaltige Chorfinale. Mit Trampel-Applaus zeigte sich das Publikum, das eine jahrelange Konzertabstinenz hinter sich hat, begeistert und zutiefst beeindruckt.