Viel Lärm um drei Migranten

Umstrittener Seehofer-Erlass an deutsch-österreichischen Grenze nahezu folgenlos

Im Juni hatte es deshalb in der Berliner Koalition ziemlich geknirscht und auch Österreich war nicht gerade erfreut über den Erlass des deutschen Innenministers Horst Seehofer (CSU), der eine Wiedereinreisesperre für bereits abgelehnte Asylbewerber an der deutsch-österreichischen Grenze vorsieht. Jetzt stellt sich heraus: Das war viel Lärm um fast nichts: Wie deutsche Zeitungen am Dienstag unter Berufung auf Sicherheitskreise berichten, hat es bisher erst drei Zurückweisungen solcher Asylbewerber gegeben. Das Innenministerium hatte mit rund 100 Fällen im Monat gerechnet. Tatsächlich seien es zwischen 19. Juni und 17. Oktober insgesamt 89 Migranten gewesen. Davon hatten nur drei bereits einen Asylantrag gestellt. Alle übrigen 86 wären auch vor dem Erlass schon abgewiesen worden.

Seehofer hatte es als „Skandal“ bezeichnet, dass Menschen mit Einreisesperre trotzdem einreisen könnten. Die neue Regelung gilt für Menschen, für die nach einer Abschiebung ein befristetes Aufenthalts- oder Einreiseverbot ausgesprochen worden war. Davon betroffen sind nur Ausländer, die an den Grenzübergängen zu Österreich kontrolliert werden. Die übrigen Grenzen sind offen. Das bedeutet, dass ein mit Einreiseverbot belegter Ausländer beispielsweise aus Polen kommend einreisen kann, wenn er neue Asylgründe anführt.

Kein Abkommen mit Rom

Der Erlass Seehofers war ein erster Schritt in seinem Bemühen, Migranten die Einreise nach Deutschland zu verwehren. Für Aufsehen sorgte vor allem sein zusätzliches Vorhaben, Asylwerber zurückzuweisen, die bereits in einem anderen EU-Land registriert wurden. Dafür hat der Minister mit Griechenland und Spanien Verträge zur Rückführung abgeschlossen. Mit dem in dieser Hinsicht wichtigsten Land — Italien — gibt es aber noch immer kein Abkommen, obwohl Seehofer schon vor einem Monat von einem unterschriftsreifen Vertrag gesprochen hat.