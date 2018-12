Viel Lob für Österreichs Präsidentschaft

Internationales Lob gab es am gestrigen zweiten Tag des EU-Gipfels in Brüssel für die zu Ende gehende Ratspräsidentschaft Österreichs. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat sich etwa für die Arbeit am mehrjährigen Finanzrahmen „ganz herzlich bedankt“. Österreich habe die Verhandlungsbox erstellt, die die Struktur für die Haushaltsplanung festlege. Eine Gratulation kam auch aus Montenegro: „Unter den komplexen Bedingungen für Europa war Österreich immer auf der Höhe der Aufgabe“, schrieb Ministerpräsident Dusko Markovic in einem Brief an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Montenegro schulde dem Ratsvorsitz und Kurz selbst „aufrichtige Dankbarkeit“ für die Eröffnung eines weiteren Verhandlungskapitels in den EU-Beitrittsgesprächen. Und die britische Premierministerin Theresa May hat Österreich für die konstruktive Rolle beim Brexit gelobt. Kanzler Kurz sei „sehr hilfreich“ mit seinem positiven Ansatz in den Verhandlungen gewesen, Österreich habe „eine sehr gute Präsidentschaft“ hingelegt.

Für May selbst brachte der EU-Gipfel nicht den erhofften Befreiungsschlag in der Brexit-Auseinandersetzung. Es gab zwar eine Reihe von Zusicherungen etwa über die Auffanglösung für Nordirland, diese blieben aber rechtlich unverbindlich. Generell wächst das Unverständnis über das Brexit-Chaos in Großbritannien: Denn ob der ausverhandelte Austrittsvertrag im britischen Parlament angenommen wird, ist alles andere als sicher. Dass die Nerven blank liegen, zeigte auch ein Streitgespräch zwischen May und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Rande des Gipfels, weil Juncker die Diskussion als „schwammig“ bezeichnet hatte.

Gipfel-Erklärungen

Bundeskanzler Kurz zeigte sich unterdessen in Sachen Migration froh über die gelungene Stärkung des Frontex-Mandats bei Abschiebungen. Weiters haben die Staats- und Regierungschefs zum Kampf gegen Antisemitismus aufgerufen. Dies sei „leider notwendig“, weil sich viele Jüdinnen und Juden nicht mehr sicher fühlten, so Kurz. Auch forderte man am Gipfel eine entschlossene Antwort auf Desinformationskampagnen, um faire EU-Wahlen zu garantieren.