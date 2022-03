Viel Neues & „der Kontinent Bernhard“

„Ich freue mich, dass es endlich losgeht“, sagt Karin Bergmann, die neue Intendantin für Literatur und Schauspiel der Salzkammergut Festwochen Gmunden.

2019 hätte die ehemalige Burgtheaterdirektorin nicht gedacht, je wieder auf einer Bühne ein Programm zu präsentieren. Am Freitag tat sie es im Stadttheater Gmunden, das für eines der vielen Jubiläen verantwortlich zeichnet, das bei den Festwochen gefeiert wird.

Eigene Theaterproduktion

Etwas, was trotz Genrereichtum der Festwochen fehle, so Bergman, sei das Theater. „Es gab in den letzten Jahrzehnten keine hier entstandenen Theaterproduktionen. Damit starten wir diesen Sommer.“ Der Salzburger Regisseur Franz-Xaver Mayr wird Arthur Schnitzlers „Reigen“ für Gmunden inszenieren, „mit einem temporären Festwochenensemble“, so Bergmann, dem u.a. Dorothee Hartinger angehöre. Premiere ist am 23. Juli. Das Jubiläum, das es rund um Schnitzler zu feiern gibt, ist die Österreichische Erstaufführung von „Freiwild“ vor 125 Jahren in der Traunseestadt. „Wir werden das als szenische Lesung, inszeniert von Anna Stiepani, mit einem großen Ensemble machen“, so Bergmann. Mit dabei am 16. Juli u.a. die oberösterreichische Burgtheater-Schauspielerin Marie-Luise Stockinger. Harald Schmidt widmet sich erotischen Schriften Schnitzlers (1. Juli).

„Es wird jedes Jahr um einen Weltautor gehen, es geht immer auch um Zeitgenossenschaft und es geht auf jeden Fall um den Kontinent Thomas Bernhard“, umreißt Bergmann ihre Idee für die Sparte Literatur und Theater.

Zeitgenössisches deckt heuer der oberösterreichische Autor Thomas Arzt ab. Sein Roman „Else (ohne Fräulein)“ wird u.a. von Alina Fritsch am 6. Juli dargeboten. Mit dem Programmpunkt sei man auch, so Bergmann, auf Schulen zugegangen. „Wir brauchen Nachwuchs und es ist mir ein Anliegen, dafür was zu tun.“ Arzt liest am 3. Juli im Thomas Bernhard-Haus in Ohlsdorf.

Bernhard selbst, zu dem Bergmann ein Naheverhältnis habe, wie sie betont, wird von Sven-Erich Bechtolf und August Zirner gegeben, am 10. August in Form einer szenischen Lesung von „Der Schein trügt“.

Bergmann startet mit Harald Schmidt heuer auch die Reihe „Termin mit Schmidt“, am 14. August hat den Burgschauspielerin und Ex-Buhlschaft Caroline Peters mit dem Meister des Talks. „Wie immer politisch inkorrekt, aber mit Haltung“, wie Bergmann betont.

Korngold im Fokus

Beginnen werden die Salzkammergut Festwochen heuer mit Festakt am 22. Juni — exakt 150 Jahre nach der Eröffnung des Stadttheaters Gmunden, wie der künstlerische Leiter Christian Hieke erklärt. Bei seinem ersten Auftritt präsentiert dabei das Ensemble der Salzkammergut Festwochen Gmunden auch Musik von Erich Wolfgang Korngold, der vor 125 Jahren geboren wurde. Korngold „eröffnet“somit die neuen Reihe „Komponisten im Fokus“. „Es ist mir ein Bedürfnis, nicht nur die Werke dieser Komponisten, sondern auch die Lebensgeschichte dahinter zu erzählen und den Menschen in Erinnerung zu rufen, welche großen Künstler im Salzkammergut tätig waren“, so Hieke. Korngolds Lebensweg, der ihn zur Emigration zwang und bis nach Hollywood führte, beleuchtet am 13. August Klaus Maria Brandauer.

Erstmals tritt am 30. Juli Martin Grubinger bei den Festwochen auf, der für nächstes Jahr sein Karriereende angekündigt habe, so Hieke. Bereits am 11. Juni ist Alois Mühlbacher in Bad Ischl zu Gast und am 2. Juli bespielt die Band My Ugly Clementine die Esplanade in Altmünster.

Ausstellungen rund um die Festwochen widmen sich u.a. Peter Kogler (Galerie 422), Werke von Erwin Wurm werden zu sehen sein, die Linzer Kunstuni ist wieder mit „BestOFF“ zu Gast und die ehemalige Stadtgärtnerei in Gmunden wird zum Kunstgarten. Wie berichtet, bleibt auch die Zusammenarbeit mit dem Landestheater Linz bestehen und findet ihren Höhepunkt im Aufritt von Piotr Beczala mit dem Bruckner Orchester am 8. Juli im Toscanapark Gmunden.

Das Festwochen-Team würde sich heuer über 20.000 Besucher freuen, sagt die kaufmännische Geschäftsführerin Johanna Mitterbauer, nachdem man 2021 mit mehr als 15.000 Besuchern alle Rekorde gebrochen habe. Und so klingt die Hoffnung von Gmundens Bürgermeister Stefan Krapf schon fast wie eine Untertreibung: „Peu à peu entwickeln sich die Salzkammergut Festwochen zum immateriellen Wahrzeichen der Stadt Gmunden.“