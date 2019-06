Viele Fragezeichen zur NR-Sitzung

Der Nationalrat tritt kommende Woche am Mittwoch und Donnerstag erstmals nach dem Aus für die Regierung Kurz und der Angelobung des Übergangskabinetts unter Brigitte Bierlein zu zwei Plenartagen zusammen. Vieles an der Tagesordnung ist noch offen. Fix ist aber, dass sich die neue Regierung vorstellen wird und der bereits eingebrachte Neuwahlantrag beschlossen werden soll. Zu rechnen ist zudem mit der Wahl der drei neuen Volksanwälte Bernhard Achitz (SPÖ), Werner Amon (ÖVP) und Walter Rosenkranz (FPÖ). Der entsprechende Vorschlag dafür steht am Donnerstag, 6. Juni, auf dem Programm.

Über den Verfassungsausschuss könnte zudem eine Vielzahl weiterer Anträge auf die Plenar-Tagesordnung kommen und angesichts des freien Spiels der Kräfte auch Mehrheiten finden. Initiativen vor allem für strengere Regeln zur Parteifinanzierung gibt es von SPÖ, FPÖ, Neos und Jetzt. Letztere wollen auch ein Minderheitenrecht zur Ministeranklage einführen. Offen ist noch, wann der Immunitätsausschuss tagt. Dort soll über Auslieferungsbegehren der Staatsanwaltschaft entschieden werden, um gegen den FPÖ-Nationalratsabgeordneten Markus Tschank zu ermitteln. Es geht dabei um durch das Ibiza-Video bekannt gewordenen Vereinskonstruktionen zur Parteienfinanzierung.

Rot-blauer Deal bei Wahltermin

Für die kommende vorgezogene Nationalratswahl zeichnet sich der 29. September als Termin ab. Für die FPÖ ist es der „Wunschtermin“. Und der stv. SPÖ-Klubobmann Jörg Leichtfried begründet die Entscheidung: „Einen Wahlkampf im Hochsommer, wenn viele Wahlberechtigte ihren wohlverdienten Urlaub verbringen, und einen überhasteten Wahltermin direkt nach Schulbeginn, lehnen wir ab.“ ÖVP-Klubobmann August Wöginger kritisiert den „rot-blauen Deal beim Wahltermin“; und zwar, wie er betonte, entgegen dem Wunsch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen nach einer frühen Wahl. Die ÖVP habe noch den 22. September angeboten, dies sei aber ebenfalls abgelehnt worden. „Rot-Blau packelt und ist nicht zu Kompromissen bereit“, so Wöginger. Den früheren Termin wolle die ÖVP, um langen Stillstand und einen unnötig langen Wahlkampf zu vermeiden, so Wöginger. Noch später will Peter Pilz wählen: Er will zuerst in einem U-Ausschuss die Hintergründe des Ibiza-Videos aufklären lassen und die Regelungen zur Parteienfinanzierung verschärfen.

Die Neos starten indes bereits den offenen Auswahlprozess für NR-Kandidaten. Seit vergangener Woche können sich wahlberechtigte Bürger auf www.neos.eu um Listenplätze bewerben.