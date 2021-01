Viele kamen am Wochenende wieder auf den Semmering

Auch am ersten Wochenende des neuen Jahres war der Andrang am Semmering groß. Insbesondere am Sonntag kamen zahlreiche Skifahrer, Rodler und Spaziergänger in das Skigebiet. Die Parkplätze waren voll ausgelastet, trotz des beschränkten Kontingents und der Sperre der Rodelwiesen der Gemeinde Semmering (Bezirk Neunkirchen). Zu Mittag musste die Hochstraße gesperrt werden, wie mehrere Medien berichteten.

Bereits an den Weihnachtsfeiertagen hatte der große Besucherandrang trotz Coronakrise für Aufregung gesorgt – auch weil die Covid-19-Abstandsregeln nicht immer eingehalten wurden. Die Gemeinde Semmering hatte daraufhin ihre Rodelwiesen gesperrt. Prinzipiell ist zum Skifahren auf den niederösterreichischen Pisten eine Voranmeldung erforderlich.