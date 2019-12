Viele Rätsel um den „Aufstieg Skywalkers“

Es ist soweit: Morgen kommt der neue „Star Wars“-Teil in die Kinos, die Warterei und auch die Raterei haben ein Ende. „Der Aufstieg Skywalkers“ ist der Abschluss der neuesten „Star Wars“-Trilogie und wie schon bei den Vorgängern wurde ein großes Trara um die Geheimhaltung des Inhalts gemacht. Mark Hamill, der mit seinen 68 Jahren erneut den Luke Skywalker spielt, musste das Drehbuch der neunten und wohl letzten Episode sogar unter Aufsicht lesen.

So bleibt vieles rätselhaft: Am Ende von „Star Wars: Die letzten Jedi“ (2017) war Luke ums Leben gekommen. Doch die Jedi existieren nach dem Tod weiter. „Niemand geht je wirklich“, sagt Luke im Trailer zum neuen Teil, dann hört man den Imperator Palpatine lachen. Der Bösewicht wurde in „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ (1983) von Darth Vader in einen bodenlosen Schacht geworfen. Hat er überlebt? Oder kehrt er als Geist zurück? Schauspieler Ian McDiarmid gehört auf jeden Fall zur Besetzung.

Daneben ist Billy Dee Williams als Lando Calrissian ein prominenter Rückkehrer, der schon in der ersten Trilogie mitwirkte. In „Der Aufstieg Skywalkers“ gibt es neben jüngeren Charakteren wie Kylo Ren (Adam Driver) und Finn (John Boyega) ein Wiedersehen mit General Leia: Darstellerin Carrie Fisher starb 2016, in Teil neun werden nicht verwendete Aufnahmen Fishers eingesetzt. Spekuliert wird auch über Daisy Ridleys Rolle. Im Trailer ist Rey mit einem schwarzen Kapuzenumhang und einem roten Lichtschwert zu sehen, den traditionellen Symbolen der bösen Sith …