„Viele übersehen, dass auch die Seele Nahrung braucht“

VOLKSBLATT: Den meisten Menschen in OÖ geht es materiell gut. Warum spüren gerade in solchen Zeiten viele dennoch eine innere Leere?

KEHRER: In der heutigen Zeit wird den Menschen vermittelt, dass es ihnen gut geht, wenn sie materiellen Wohlstand anhäufen. Es wird zu viel auf die Erfüllung körperlicher und materieller Bedürfnisse geschaut, und dabei übersehen, dass auch die Seele Nahrung braucht. Manche suchen und finden diese Nahrung noch im Glauben und der Religiosität. Und wie uns auch Glücksforscher immer wieder bestätigen, sind gelingende soziale Beziehungen grundlegend für unser Wohlbefinden im Leben. Das ist auch die Botschaft der Nächstenliebe im Christentum.

Mangelt es an solch seelischer Nahrung?

Wir erleben derzeit in unserer Gesellschaft, dass immer mehr das „Ich“ und nicht das „Wir“ im Mittelpunkt steht. Gerade in den letzten Jahren ist eine Welle der Entsolidarisierung durch unsere Gesellschaft gegangen. In unserer Caritas-Arbeit erleben wir täglich auch sehr viel seelisches Leid, das daraus resultiert: zerbrochene Beziehungen, Einsamkeit, Ausgrenzung, fehlende soziale Netze.

Wie kann die Caritas dem entgegenwirken?

Als Caritas sehen wir den Menschen als Einheit von Körper, Geist und Seele. Es reicht nicht, dass Menschen nur Versorgung erhalten für ihre materiellen Nöte, ihre Erkrankungen oder Beeinträchtigungen. Wir sind der Überzeugung, dass es mehr braucht: menschliche Zuwendung, Anerkennung und ein offenes Ohr für Sorgen und Nöte. Man könnte es auch „Balsam für die Seele“ nennen. Und dieser Balsam ist für uns als Caritas eine wesentliche Zutat zur fachlich professionellen Arbeit.

Ist der Wunsch nach einer Sinn stiftenden Tätigkeit eine Triebfeder, um für die Caritas zu arbeiten?

Wir hören immer wieder, dass das ein ausschlaggebender Faktor war, warum sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Caritas als Arbeitgeberin entschieden haben. Auf der anderen Seite ist die Arbeit im Sozialbereich aber auch sehr anspruchsvoll. So ist es zum Beispiel immer wieder eine große Herausforderung, trotz des Kostendrucks der öffentlichen Hand, die sich in der Finanzierung vieler unserer sozialen Dienstleistungen niederschlägt, den Spielraum zu schaffen, den es eben braucht, damit die Seele nicht zu kurz kommt.

Sehen Sie auch im Engagement von Freiwilligen, dass sich Menschen auf einer Sinn-Suche befinden?

Ja, viele unserer Freiwilligen sagen uns, dass es ihnen materiell gut geht, sie aber etwas tun möchten, um eben so etwas wie eine innere Leere zu füllen. Und sie sagen, dass sie das im Dasein für andere erleben.

Hat die Caritas Angebote für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um Balance zu ermöglichen?

Wir setzen immer wieder Angebote und entwickeln Impulse für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um Spiritualität im Alltag wach zu halten. In allen Teams kann auch jährlich ein „Tag für uns“ in Anspruch genommen werden, um Zeit für das Miteinander zu haben und sich mit den Wurzeln, dem Sinn und den Kraftquellen unserer Arbeit als Caritas auseinanderzusetzen.

Die Millennials legen Studien zufolge wieder mehr Wert auf Freizeit und Familienleben und sehen den Beruf nicht unbedingt an erster Stelle. Orten Sie ein generelles Umdenken in der Gesellschaft?

Wir sehen das durchaus bei jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie lieber Teilzeit arbeiten, um auch Zeit für die Familie zu haben. Natürlich nur dann, wenn sie sich das auch finanziell leisten können. Das ist sicher eine generelle neue Entwicklung. Sie ist aber nur dann als positiv zu bewerten, wenn es nicht noch mehr dazu beiträgt, dass sich die Menschen auf sich selbst zurückziehen und keinen Anteil mehr an der Gemeinschaft nehmen wollen.

In welchem Ausmaß ist die Caritas in OÖ auf Spenden angewiesen?

Wir sind vor allem in der Hilfe für Menschen in Not im In- und Ausland auf Spenden angewiesen. Und überall dort, wo wir aus unserer Arbeit heraus sehen, dass es Bedarfe gibt, die noch nicht Teil sozialstaatlicher Leistungen sind. Wie zum Beispiel ein Teil der Hospizarbeit, verschiedene Angebote für pflegende Angehörige – oder zum Beispiel auch unsere Lerncafés, mit denen wir Kinder aus sozial benachteiligten Familien unterstützen, einen Schulabschluss zu schaffen und damit mehr Chancen im Leben zu erhalten.

Wofür spenden die Menschen am meisten?

Laut Spendenstudien wird hauptsächlich für Kinder, Tiere, Katastrophenhilfe im Inland und medizinische bzw. ärztliche Hilfe und Versorgung gespendet.

Zurück zum Thema Balsam für die Seele: In welchen Tätigkeiten finden Sie selbst Ihren Ausgleich?

Bewegung hilft mir sehr viel dabei, beruflichen Stress abzubauen. Dazu nutze ich auch das Fahrrad, mit dem ich oft den Weg ins Büro zurücklege. Aber auch Beziehungszeit in meiner Familie, mit Freunden und das persönliche Gebet sind für mich ganz wichtig.