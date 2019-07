Vielfältig anders

Von Oliver Koch

Aus neun mach zehn sagte sich der US-amerikanische Motorradhersteller Harley-Davidson und nach Fat Boy, Breakout, Low Rider, Street Bob und fünf anderen klingenden Softail-Bikes heißt die zehnte Softail-Variante der Amis schlicht FXDR 114. Damit hebt sie sich schon beim Namen deutlich von ihren Brüdern im Segment ab, der kolportierte Name „Destroyer“ war dann vermutlich doch zu martialisch – so also kommt die hochglänzende, 2,425 Meter lange Maschine mit der kryptischen Bezeichnung FXDR in die Gänge.

Und in die Gänge kommt die bretthart gefederte FXDR 114 sehr rasch. Dafür sorgen der 91 PS starke Milwaukee-Eight-Motor (den es nur als großen Motor mit 1868 Kubik gibt) und 160 Newtonmeter Drehmoment.

Die FXDR 114 mit ihrem minimalistischen, 2,14 Zoll großen Digitaldisplay ist die dabei beste Freundin von lang gezogenen Kurven, wo sie Power und Drehmoment perfekt ausspielt. Allzu wendig ist die prinzipiell gutmütige Maschine nicht, die beste Cruise-Position finden Fahrer, die mindestens 1,80 Meter groß sind vor.

Für eine Softail verfügt die FXDR 114 mit ihren fein dosierbaren Bremsen über eine veritable Schräglagenfreiheit. Und für Schaltfaule ist das knapp 30.000 Euro teure Bike ebenfalls prädestiniert, dem Drehmoment sei Dank. Dabei ist die Sechsgangschaltung exakt und schnell.

Und weil die Optik gerade bei einem Bike so wichtig ist: Das Salz in der Suppe – die Lackfarbe heißt Bonneville Salt Denim – ist dann die herrlich verarbeitete und wunderschön anzuschauende seitliche Silhouette der Maschine, bei der Harley-Davidson auch bei den Materialien neue Wege gegangen ist.

Der Heckrahmen sowie die Felgen sind aus Leichtmetall; die hintere Aluschwinge mit knapp über sechs Kilo spart gegenüber der Stahlschwinge stolze 43 Prozent Gewicht ein.