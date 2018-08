Vielfältiges Klangfestival in Gallneukirchen feiert Jubiläum

Mit zwölf Bands, sechs Ausstellungen, zwei Performances und einem speziellen Eröffnungs-Jodler wartet das 10. Klangfestival (24. bis 26. August) in Gallneukirchen auf. Das internationale Programm zeichnet sich durch Experimentierfreudigkeit aus. Es zeigt auch zum Jubiläum eine große Bandbreite zeitgenössischer Kunst und Kultur an besonderen Orten. Dazu gehören die Ruine auf Schloss Riedegg, die Halle X im Zentrum Gallneukirchens, eine ehemalige Feuerwehrhalle (zentrale Konzert-Location) und die Alte Nähstube, ein leerstehendes Geschäftslokal an der Hauptstraße — die Räumlichkeiten im ersten Stock werden als Ausstellungsbereich verwendet, das Erdgeschoß dient als Festivalzentrale.

Regionale Kräfte zu stärken und vorhandene Strukturen zu nutzen, ist seit jeher ein Credo des veranstaltenden Kulturvereins „Klangfolger Gallneukirchen“. Den Festival-Eröffnungsjodler gibt’s unter der Leitung von Ingrid Schmoliner am Freitag, gefolgt vom extravaganten Sound von Angélica Castelló/Jakob Gnigler/Susanna Gartmayer, von Ester Poly (CH/„Psychodelic Experimental Clash“ — Sprengstoff gegen Spartendenken ist dieses Aufeinandertreffen zweier Frauen), Fagelle aus Schweden und Wien Diesel (alles Halle X).

Dem Ikonischen und Schönen gewidmet

Am Samstag stehen u. a. die X-Performance von Magdalena Plöchl, die sich in der Ruine auf Schloss Riedegg dem Ikonischen und Schönen widmet. Originäre Klänge gibt es in der Halle X von Murmler (Martin Loecker verbindet elektronische Musik und Performance), Slow Slow Loris (D/USA) und den heimischen Acts Villalog (elektronische Beats samt Siebziger-Gitarrenklänge), Ingrid Schmoliner (Stimme und Klavier), Motherdrum und Fauna mit experimenteller Clubmusik.

Am Sonntag präsentiert Gorilla Mask das musikalische Ergebnis ihrer österreichisch-deutsch-kanadischen Freundschaft in der Alten Nähstube, auch Levie performt dort. In der Halle X vertont das Linzer Kollektiv Okabre den Kultfilm „Night of the Living Dead“ aus der Horrorabteilung.

Licht, Sound und Gruppenausstellung

An allen drei Tagen in der Alten Nähstube zu sehen: „Boredom Is Counter-Revolutionary“ (Film-Screening von Jos Siegel), „Field“ ist eine Licht- und Soundinstallation von Marlene Reischl, Silvia Champion ist mit Ausstellung und Soundinstallation vertreten, eine weitere Soundinstallation stammt von Clemens Niel. Zu erleben sind auch noch die Gruppenausstellung „Sisters of the Moon“ und Graffiti von Valentino Skarwan.

PS: Wenn es das Wetter erlaubt, so gibt es die Möglichkeit, in fußläufiger Distanz zum Festival auf freier Wiese am idyllischen Fluss zu campen.

