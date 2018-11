„Vienna calling“: Goiginger im Team

Von Roland Korntner

Des einen Freud, des anderen Leid: Marcel Sabitzer musste der Fußball-Nationalmannschaft, die in der Nations League am Donnerstag in Wien Bosnien-Herzegowina empfängt und am Sonntag in Nordirland gastiert, wegen einer Muskelverletzung absagen. Der Leipzig-Stürmer zog sich die Blessur am Sonntag beim 3:0 gegen Leverkusen zu und fällt damit wieder einmal aus. Von den letzten 15 Länderspielen Österreichs hat er neun wegen diverser Verletzungen verpasst. An seiner Stelle hat Teamchef Franco Foda Thomas Goiginger nachnominiert.

„Bin sehr stolz“

Der genoss nach dem 5:1 am Samstag in der Bundesliga über die Admira gerade seinen freien Tag in seiner Salzburger Heimat, als ihn am Montag Vormittag der Anruf von Franco Foda ereilte. Die Sachen waren schnell gepackt, nicht einmal eine halbe Stunde später saß der Mittelfeldspieler schon im Auto Richtung Wien. „Ich erwarte mir viele neue Eindrücke und bin sehr stolz darauf, es nun ins Nationalteam geschafft zu haben“, erklärte Goiginger. Insgeheim hatte er schon auf eine Einberufung gehofft, da er nun das zweite Mal auf Abruf gestanden war. „Es ist eine Bestätigung für meine Leistungen und eine große Anerkennung für unsere tolle Mannschaft“, so Goiginger.

Viel Zug zum Tor

Der 25-Jährige war über seinen Heimatort Köstendorf, Eugendorf, Vöcklamarkt, Neumarkt, Grödig sowie Blau Weiß Linz am 1. Juli 2017 zum LASK gestoßen. Seitdem hat er in 57 Pflichtspielen 15 Tore erzielt und 18 Assists beigesteuert, mit seinem Tempo bereitet er den Gegnern oft Probleme. „Er hat eine super Einstellung, ist dribbelstark und hat einen guten Abschluss“, freute sich LASK-Trainer Oliver Glasner mit seinem Schützling.