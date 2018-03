Vier Bürgermeister mit einer Vision

Von Harald Engelsberger

Bei einer Radtour erkundeten vier Mühlviertler ÖVP-Bürgermeister — Anton Froschauer (Perg), Martin Gaisberger (Naarn), Josef Hiesböck (Arbing) und Max Oberleitner (Schwertberg) — nicht nur das vorhandene Radwegenetz, zugleich wurde auch über die Optimierung der Standort- und Siedlungstrukturen sowie eine gemeinsame Zukunftsvision für die Region mit 18.773 Einwohnern geredet. Für den Perger Bgm. Froschauer liegt der Fokus dabei ganz klar auf „der gemeinsamen Bewältigung zukünftiger Herausforderungen, wobei es mit der Umsetzung erst jetzt so richtig losgeht“.

Ein Jahr Vorbereitung

Vor einem Jahr startete der Selbstfindungsprozess un-ter Federführung von Walter Peer, GF der auf Infrastrukturentwicklung spezialisierten Tiroler Firma Communalalp, und begleitet von Wilhelm Patri von der Regionalmanagement OÖ GmbH., die bei der Abwicklung die Fördermöglichkeiten prüft. Immerhin gibt es dafür 50 Prozent aus EU-Mitteln und das Land OÖ beteiligt sich ebenfalls mit einer kleineren Förderquote.

Unter dem sperrigen Titel „Stadtumlandkooperation Region Aist-Naarn“ — auch abgekürzt „SUK-R.AiNa“ ein Zungenbrecher — haben sich die vier Gemeinden zu einem stadtregionalen Forum zusammengeschlossen und entwickelten im vergangenen Jahr Strategien für die Region.

Grundlage für das Projekt war die Bestimmung des Ist-Zustandes mittels acht so genannter „Daseinsgrundfunktionen“, die gereiht nach Wichtigkeit die Themen Wohnen, Arbeit, Bildung, Versorgung, Entsorgung, Gemeinschaft, Mobilität und Erholungumfassen. Aus dieser Ist-Analyse samt Faktensammlung wurden die gemeinsamen Ziele und Perspektiven in einen Strukturplan eingearbeitet und in einem Leitbild inklusive Strategieplan zusammengefasst.

Aktuelles Beispiel für diesen Strukturprozess ist etwa die Erarbeitung eines innerregionalen Rad- und Fußwegenetzes, wofür ein eigener Maßnahmenkatalog erstellt wurde. Darin sind 21 Hotspots aufgelistet, die jetzt nach und nach in den einzelnen Gemeinden abgearbeitet und umgesetzt werden. „Seit Jahren ist es uns in Arbing ein Anliegen, eine vernünftige Radverbindung nach Perg zu haben, das wird jetzt endlich möglich“, freut sich Bgm. Hiesböck.

Jede Gemeinde profitiert

„Für Naarn ist die Kooperation sehr wichtig, weil unser großflächiges Gemeindegebiet auch Naherholungsraum für unsere Nachbarn ist“, betont Bgm. Gaisberger, der weiß, dass in Naarn auch viel Platz für Wohnraum vorhanden ist, der jetzt genützt wird. „In Schwertberg gibt es rund 4000 Arbeitsplätze und viele Ein- und Auspendler“, weiß Bgm. Oberleitner, der in der Kooperation aber auch finanzielle Anreize erkennt, weil eine Gemeinde allein nie den Rahmen für lukrative Fördermöglichkeiten bieten könne.