Vier Bürgermeistersessel vakant

In vier oberösterreichischen Gemeinden ist derzeit der Bürgermeistersessel vakant. In zwei dieser Gemeinden — Pfarrkirchen und Schalchen — wählen die Bürger ihren neuen Ortschef und in zwei Gemeinden — Frankenburg und Mondsee — soll es eine Entscheidung im Gemeinderat geben.

Stichwahl in Pfarrkirchen

In Pfarrkirchen bei Bad Hall (Bezirk Steyr-Land) gab es im ersten Wahlgang — zeitgleich mit der Nationalratswahl — keine Mehrheit über 50 Prozent, weshalb es am 13. Oktober zu einer Stichwahl zwischen den beiden noch verbliebenen Kandidaten kommen wird. Im ersten Durchgang war ÖVP-Kandidat Wolfgang Knogler auf 48,6 Prozent der Stimmen gekommen, SPÖ-Kandidatin Vbgm. Daniela Chimani erhielt 46,3 Prozent. Über das Erreichen der Stichwahl zeigte sich Knogler „erfreut“, er will auch kommende Woche seine Hausbesuche fortsetzen, um zu verdeutlichen: „Ich will in und für Pfarrkirchen anpacken.“ Die aktuelle Mandatsverteilung im Pfarrkirchener Gemeinderat: SPÖ 10, ÖVP 9 und FPÖ 6.

Schalchen hat die Wahl

„Wir müssen den Volksschulneubau schneller vorantreiben, um familienfreundlicher zu werden“, wirbt ÖVP-Bürgermeisterkandidat Andreas Schmögl um Stimmen für den Urnengang in Schalchen (Bezirk Braunau) am 20. Oktober. Auch für das Vereinsleben sieht Schmögl große Herausforderungen auf Schalchen zukommen. „Zuletzt gab es Versäumnisse seitens der Gemeinde, ich will die ausgestreckte Hand von LH Thomas Stelzer ergreifen und miteinander mehr möglich machen“, so Schmögl. Mandatsverteilung: SPÖ 11, ÖVP 7, FPÖ 6.

Gemeinderat entscheidet

Nach den Rücktritten der Bürgermeister in Frankenburg und in Mondsee ist man auch dort auf der Suche nach geeigneten Nachfolgern. In beiden Gemeinden will man die Nachbesetzung allerdings im Gemeinderat entscheiden.

In der Marktgemeinde Mondsee wird am 14. Oktober ein neuer Bürgermeister gewählt. ÖVP-Vize Josef Wendtner soll den bisherigen ÖVP-Bürgermeister Karl Feurhuber beerben. Die Mandatsverteilung lautet: ÖVP 11, FPÖ, Grüne und Pulmo je 4, SPÖ 2.

Auch in Frankenburg steht der interne Wahltermin mit 15. Oktober bereits fest und „die ÖVP wird einen eigenen Kandidaten stellen“, sagte ÖVP-Obmann Florian Fellinger zum VOLKSBLATT. Die Mandatsverteilung: SPÖ 14, ÖVP 8, FPÖ 6 und FAL 3.