Vier Personen in Linz mit Messer verletzt

Bei einem Streit in Linz am letzten Juni-Wochenende sind vier Personen durch Messerstiche verletzt worden.

Der nun festgenommene 20-jährige Beschuldigte gab an, er könne sich an nichts mehr erinnern, weil er so alkoholisiert gewesen sei, berichtete die oö. Polizei am Dienstag. Er wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

In der Nacht auf den Sonntag habe ein Freund des 20-Jährigen kurz nach Mitternacht am Linzer Hauptplatz mit einem anderen Streit gehabt.

Da habe der in Asten (Bezirk Linz-Land) lebende Afghane sein Messer gezückt, um ihm zu helfen. Verletzt hat er aber seine eigene Lebensgefährtin und drei Unbeteiligte, die den Streit schlichten wollten.

Ein 25-jähriger Linzer sei schwer verletzt, er bekam drei Stiche ab, so die Polizei.