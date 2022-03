Vier Schneeschuhwanderinnen in OÖ aus Nebel und nach Sturz gerettet

Vier Schneeschuhwanderinnen sind am Sonntag im Bezirk Gmunden am Berg gerettet worden. Eine 56-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf war am Vormittag mit einer Freundin von der Feuerkogelseilbahn zur Rieder Hütte auf 1.765 Metern Seehöhe gewandert.

Die 56-Jährige ließ sich auch vom aufziehenden Nebel nicht davon abbringen, weiter Richtung Hochkesselgupf zu gehen, während ihre Begleiterin zur Hütte zurückkehrte.

Als die 56-Jährige nach einer Stunde nicht zurück war, suchte sie der Hüttenwirt im dichten Nebel. Da er sie nicht fand, verständigte er die Einsatzkräfte und seine Frau suchte weiter. Sie fand die Vermisste mit Rufen und traf in weglosem Gelände auf die 56-Jährige, während die Bergrettung Ebensee und die Flugpolizei per Hubschrauber aufgrund der schlechten Sicht erfolglos suchten.

Als der Hubschrauber um 14.40 Uhr bei der Rieder Hütte landete, traf auch die Hüttenwirtin mit der Vermissten dort ein. Die 56-Jährige und ihre Freundin wollten keine weitere Hilfe und machten sich auf den markierten Weg zur Feuerkogelseilbahn.

In Bad Ischl starteten drei Schneeschuhwanderinnen am späten Sonntagvormittag vom Parkplatz der Rettenbachalm über die eingeschneite Forststraße Richtung Blaa-Alm. Am Ostportal des Strubeggwand-Tunnels stellten sie fest, dass eine Lawine den Weg versperrte und sie nicht weiterkamen.

Auf dem Rückweg zur Rettenbachalm stürzte eine 61-Jährige auf dem völlig vereisten und eingewehten Wanderweg rund zehn Meter in den Bachlauf und blieb unverletzt liegen. Sie konnte aber nicht selbstständig zum Weg aufsteigen.

Ihre Begleiterinnen, 61 und 62 Jahre alte Schwestern, trauten sich wegen der Glätte nicht weitergehen. Eine nachkommende 52-jährige Wanderin kehrte zur Rettenbachalm zurück, um einen Notruf abzusetzen. Der Bergrettungsdienst Bad Ischl und die Crew des Notarzthubschraubers Martin 3 befreiten die Frauen aus ihrer misslichen Lage und brachten sie um 13.50 Uhr zum Parkplatz der Rettenbachalm.