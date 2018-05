Vier Stunden Party zum 20er im Brucknerhaus

Von Eva Hammer

„Gejagt von den musikalischen Bedürfnissen des studentischen Volkes“ entstand vor 20 Jahren unter Franz Moser die PSF-Bigband, mittlerweile mehr als ein Brass-Orchester der privaten Pädagogischen Hochschule der Diözese. Sie verstehen es zu feiern. Fast vier Stunden zelebrierten Lehrer und Schüler das 20-jährige-Gründungsjubiläum ihrer PSF Big-Band am Donnerstag im bummvollen Saal des Brucknerhauses. Souverän im Griff hat Bandchef Rainer Lanzersdorfer die volle Besetzung: Bigband, Vocal Group, Percussion Group und ein Streicher-Ensemble der Adalbert-Stifter-Schule. In seinen ausführlichen Moderationen fällt wie ein Refrain immer wieder der Name Joe Matscheko. Er war es, der aus der Panic Jazz Crew Ende der 1990er die einzige Akademie-Bigband Österreichs schuf und zur Feier des Tages den Konzerttitel „PSF-Rhapsodie“ beisteuerte. „Ich fasse mich kurz“, ist seine Ansage, die sich unverzüglich in einem überschwänglichen Poem relativiert, das er als Kritik und Liebeserklärung an Haus und System verstanden wissen will.

Vom klassischen Swing bis zu Funk und Jazz

Aus dem Leitsatz „leben — streben — sich erheben“ und „aus der Schule leben lernen“ initiierte er 2003 die Pädagogischen Musikbandbreiten (PMB). Jedes Jahr nutzen an die 2500 Schüler und Lehrer das interaktive musikalische Bildungsangebot.

Große musikalische Bandbreite repräsentierte auch das Programm des Abends, von klassischem Swing über Filmmusik bis zu Funk und Jazz.

Die zwei Nummern der Revival Band aus den Gründungsjahren lassen den echten Drive eines Bigbandfeelings so richtig spüren. A cappella brilliert die Vocal Group. Im Stomp-Modus zeigt die Percussion Group mit Basketbällen eine Meisterleistung an Konzentration und Rhythmus.

Am Ende riesiger Jubel für eine Institution, die laut Landeshauptmann Thomas Stelzer seit 20 Jahren musikalische Innovation aktiv umsetzt und künftigen Schülern zugutekommen lässt.