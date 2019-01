Vier Tote bei Explosion

Einen Tag nach einer Gasexplosion im Zentrum von Paris ist die Zahl der Todesopfer am Sonntag auf vier gestiegen. Wie die Staatsanwaltschaft der französischen Hauptstadt mitteilte, wurde in den Trümmern die Leiche einer Frau gefunden. Die vermutlich durch ein Gasleck ausgelöste Explosion in dem Gebäude, in dem sich Wohnungen, eine Bäckerei und ein Lokal befanden, hatte am Samstagvormittag schwere Verwüstungen angerichtet. Zunächst hieß es, eine spanische Urlauberin sowie zwei Feuerwehrleute seien ums Leben gekommen und 47 Menschen verletzt worden. Vermisst wurde zudem eine junge Frau. Möglicherweise handelt es sich bei ihr um das vierte Todesopfer. Rund 100 Polizisten und knapp 200 Feuerwehrleute waren nach der Explosion im Einsatz. Hunderte Menschen konnten ihre Wohnungen in der Umgebung vorerst nicht mehr betreten.