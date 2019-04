Vierjährige nach Sturz aus erstem Stock auf Weg der Besserung

Kind danach ansprechbar, wurde aber in die Linzer Uniklinik geflogen

PFARRKIRCHEN — Einen tüchtigen Schutzengel hatte ein vierjähriges Mädchen, das am Mittwochnachmittag aus dem im ersten Stock gelegenen Fenster der elterlichen Wohnung in Pfarrkirchen im Bezirk Steyr-Land gestürzt war. Laut Polizei war das Kind danach ansprechbar, wurde aber mit dem Notarzthubschrauber in die Linzer Uniklinik geflogen.

Der Unfall passierte, als die 29-jährige Mutter in der Küche das Essen kochte und sich die Vierjährige bei ihr befand. Die Frau hatte das Fenster zum Lüften geöffnet und die Kleine begab sich dorthin, um einen Bus zu sehen. Dabei war sie jedoch nicht im Blickfeld der 29-Jährigen. Sie stürzte 3,70 Meter in die Tiefe auf die Straße beziehungsweise den Gehsteig vor dem Haus.

Laut Mutter hatte das Fenster ein Fliegengitter, das jedoch unten eingerissen gewesen sei. Das Mädchen war während der Versorgung durch den Notarzt ansprechbar. Es wurde mit dem Rettungshubschrauber „C10“ nach Linz in den Med Campus IV. der Universitätsklinik geflogen. Aus dem Krankenhaus hieß es am Donnerstag, dass die Vierjährige zwar derzeit noch auf der Intensivstation behandelt werde, sich aber bereits auf dem Weg der Besserung befinde. Wenn alles gutgehe, könne das Kind am Freitag oder Samstag auf die Normalstation verlegt werden.