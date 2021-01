Virtuelle Reise ins „Winterwunderland“

Ab in den glitzernden Pulverschnee? Auch in Zeiten des Lockdowns kein Problem — zumindest, wenn man mit virtuellen Schneetouren Vorlieb nimmt. Die Möglichkeiten sind vielfältig …

Virtuelle Hundeschlittenfahrt durch Lappland samt Nordlichtern

Finnisch Lappland ist für viele Winter- und Outdoor-Fans ein echtes Sehnsuchtsziel. Wo sonst lassen sich in endlos erscheinenden verschneiten Landschaften Hundeschlitten-Touren unternehmen und gleichzeitig Polarlichter bestaunen? Wer dieses Urlaubsgefühl in diesem Jahr zumindest nachempfinden möchte, kann an einer virtuellen Husky-Schlittenfahrt in Echtzeit von der Tourismus-Initiative „Visit Lapland“ teilnehmen. Für 30 Euro geht es via Zoom-Schalte jeden Dienstag und Samstag auf eine 45-minütige virtuelle Husky-Live-Tour, einschließlich Einführung in das Husky-Rodeln, etwa 15-minütiger Husky-Schlittenfahrt sowie Fragen- und Antworten-Runde. Wer dann noch nicht genug hat, schaut bei den Aurora-Webcams von lightsoverlapland.com vorbei und bestaunt mit etwas Glück mystische Nordlichter in Echtzeit: volksblatt.at/link211

Huskyschlittenfahrt: volksblatt.at/link212

Schneegrüße aus Aspen (Colorado)

Skifahren mit US-Schauspielerin Kate Hudson, Kardashian-Familienmitglied Kylie Jenner oder Coldplay-Sänger Chris Martin: Im Nobelskiort Aspen im US-Bundesstaat Colorado ist dies möglich. Wer nicht das nötige Budget hat, um mal schnell mit dem Privatjet in die Rocky Mountains zu fliegen, macht es sich einfach zu Hause gemütlich und geht auf Promi-Watching via Livecam des Skigebiets Aspen Snowmass. Eine 180-Grad-Panoramakamera zeigt in Echtzeit das Treiben auf dem Aspen Mountain Sundeck. Mit etwas Glück und scharfem Blick entdeckt man den ein oder anderen Celebrity: volksblatt.at/link213

360-Grad-Panoramaview über das größte Skigebiet Norwegens

Mit rund 70 Pisten auf 71 Kilometern sowie rund 100 Kilometern Langlaufloipen ist Trysil das größte Skigebiet Norwegens. Gelegen im Osten des Landes, nahe der schwedischen Grenze, ist es gerade mal zwei Stunden von Oslo entfernt und bietet natur- und umweltbewussten Urlaubern als zertifiziertes nachhaltiges Reiseziel beste Voraussetzungen für einen entspannten Skiurlaub mit viel Pulverschnee.

Wer sich das ruhige Gegenmodell zur Alpengaudi näher anschauen möchte, kann online auf die 360-Grad-Ansicht des Skiortes klicken. Aus unterschiedlichen Perspektiven präsentiert sich Trysil in weißer Schneepracht. Außerdem kann man einen virtuellen Rundgang durchs örtliche Skimuseum unternehmen: volksblatt.at/link214

Auf der Reiteralm in Schladming

Wen es in altbekannte Skiorte zieht, der sollte dem österreichischen Skigebiet Schladming-Dachstein in der Steiermark einen virtuellen Besuch abstatten. Zwar ist für viele das eiskalte Pistenvergnügen auf rund 230 präparierten Kilometern dieses Jahr nicht möglich, eine Abfahrt geht trotzdem — und zwar auf der Video-Tour „Vom Berg ins Tal“. In Begleitung eines ortskundigen Skifahrers saust man die Talabfahrt nur so herunter und erlebt einen spannenden Panoramablick über die Region: volksblatt.at/link215

Virtuelle Abfahrts-Gaudi für Groß und Klein in Mayrhofen

Auch der bekannte Skiort Mayrhofen im österreichischen Zillertal hat pistentechnisch einiges zu bieten, das sich alternativ auch vom heimischen Sofa aus mit viel Spaß entdecken lässt. Ein Highlight ist ein Blick auf die Fun-Rides-Videos: Reale abgegrenzte Pisten halten leichte bis mittelschwere Parcours mit Fahrspaß für Groß und Klein bereit. Virtuell geht es auf die Albert Adler Tour am Genießerberg Ahorn mit unterschiedlichen Herausforderungen und Pistenelementen. Auf Erwachsene und Kinder warten hinter jeder Ecke riesige Schneeschnecken, dynamische Steilkurven oder Schneewellen. Ein weiteres Video-Erlebnis bietet der Fun Ride Ahorn: Skifahrer wie auch Snowboarder flitzen durch den Pistenabschnitt mit Toren, Wellen und Steilkurven — und das bei cooler Musik.

Fun-Rides-Videos: volksblatt.at/link216

Zehn Pisten-View in Sölden

Wer die Pistenlage im Partyskiort Sölden im Ötztal checken möchte, kann die Live-Info des Ötztal Tourismus nützen. Zehn Livecams an bekannten Hotspots wie am Giggijoch oder Rettenbachgletscher zeigen große 180-Grad-Ansichten über den ganzen Bildschirm. Tipp: Frühmorgens den Computer einschalten und die noch leeren weißen Pisten bei Sonnenaufgang wirken lassen … Live-Info: volksblatt.at/link217

Sonnenskifahren in Bad Hindelang

Die Marktgemeinde Bad Hindelang im schwäbischen Oberallgäu bietet mit ihren Skigebieten Oberjoch und Unterjoch die ersten Skipisten in Deutschland, die digital erlebt werden können. Mit dem Pisten-View besteigen User virtuell zunächst einen Lift ihrer Wahl, fahren dann hoch auf den Berg und genießen danach bei Chillout Beats herrliche Abfahrten — bei Sonnenschein: volksblatt.at/link218

Virtueller Winter-Rundgang in Oberstdorf

Panoramaausblicke sowie Tipps zu Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Oberstdorf im Allgäu erkunden Zuhausebleiber auf der regionalen Tourismus-Website. Auf dem Winter-Rundgang warten 14 virtuelle 360-Grad-Ansichten mit Hinweispfeilen und Zoomfunktionen zu besonderen Aussichtsplattformen und Plätzen wie die Skiflugschanze Oberstdorf, die Nebelhorn Gipfelstation oder der Freibergsee, der größte Hochgebirgssee im Allgäu. Außerdem erfahren Nutzer hier Wissenswertes über angrenzende Dörfer wie Reichenbach oder Rubi, die noch mehr Lust machen, die vielseitige Bergregion nach dem Lockdown zu besuchen. volksblatt.at/link219

Webcam-Skiing in St. Moritz

Glamour, Lifestyle, Sport und Natur — der Schweizer Nobelskiort St. Moritz macht nicht nur als Winter-Hotspot der Superreichen oder Kurort mit Jahrtausenden bekannten Thermalquellen von sich Reden. Wer immer schon einmal in die ganz besondere Atmosphäre dieser luxuriösen Winterwelt eintauchen wollte, der macht es sich vor dem Computer gemütlich und nutzt das vielseitige Webcam-Angebot des St. Moritz Tourismus. Sowohl St. Moritz selbst als auch umliegende Berge mit präparierten Pisten und Orten kann man so auch aus der Ferne näher kennenlernen. Ein Highlight sind die Panoramaansichten, die einen 360-Grad-Blick über die Region ermöglichen: volksblatt.at/link2110

Virtual Reality im Val Di Fassa (Dolomiten)

Eine virtuelle Skitour mit 360-Grad-Blick durch das Fassatal: In den italienischen Trentino Dolomiten kann man auch von zu Hause aus über die Pisten der Skigebiete Belvedere-Col Rodella-Pordoi, Buffaure-Ciampac, San Pellegrino, Moena-Alpe Lusia oder Vigo di Fassa-Catinaccio flitzen. Mit einem Klick geht es auf 2000 Meter Höhe. Unterschiedliche Startpunkte stehen zur Verfügung: volksblatt.at/link2111