Visconti nach Etappensieg Führender der Österreich-Tour

Das Team Bahrain hat am Sonntag auch die zweite Etappe der 70. Österreich-Rundfahrt dominiert. Nach dem zweiten Vortagesrang hinter Matej Mohoric (SLO) sprintete der Italiener Giovanni Visconti nach 180 Kilometern von Feldkirch nach Fulpmes/Telfes zum Sieg und übernahm die Gesamtführung. Der als Kapitän vorgesehene Hermann Pernsteiner setzt auf die Bergankunft am Kitzbüheler Horn am Montag.

Bestplatzierter Österreicher am Sonntag war Ex-Sieger Riccardo Zoidl aus dem Team Felbermayr Wels als Achter. Pernsteiner erreichte das Ziel zeitgleich mit seinem siegreichen Kollegen als 25.