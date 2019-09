Von Mariella Moshammer

Es ist nur ein Baum und kein ganzer Wald, der bei der Ausstellung Cyberarts im OÖ Kulturquartier zum Kunstwerk geworden ist und im verglasten Eingangsbereich des Ursulinenhofes vor sich hinwächst.

Die deutsche Künstlerin Agnes Meyer-Brandis lässt den Betrachter mit der Pflanze in Kontakt treten, stellt aus der ganz individuellen Gasemission des Baumes Parfum her, das der Besucher auftragen und so in das Kommunikationssystem der Pflanze einsteigen kann.

3256 Einreichungen für Prix Ars Electronica

„One Tree ID“ ist eines der 27 Werke, die die Schau heuer präsentiert. Alljährlich zeigt das Kulturquartier im Zuge des Ars Electronica Festivals die besten Arbeiten, die für den Prix Ars Electronica eingereicht wurden. Exakt 3256 Einreichungen waren es heuer für die Kategorien Computer Animation, Digital Musics & Sound Art und die zum ersten Mal durchgeführte Artificial Intelligence & Life Art.

Vom Keller bis in den beeindruckenden Dachboden des Kulturquartiers führt ein Parcours durch die Werke, die den aktuellen Stand in der digitalen Medienkunst zeigen, Gradmesser sind und Visionen unserer Zukunft. Nicht selten finden sich einstige Kunstwerke Jahre später als Selbstverständlichkeit in unserem Alltag.

Besonders kritisch stechen die Projekte in der Sparte Künstliche Intelligenz und Life Arthervor. So setzt sich etwa der Gewinner der Goldenen Nica, Paul Vanouse, mit dem Menschen als ausgebeutetes Wesen auseinander: Künstlich hergestellter Schweiß umhüllt ein weißes T-Shirt, das den unmenschlichen Duft speichert. Als „Pflanzenmutter“ agiert die slowenische Künstlerin Spela Petric. Sie züchtet in künstlichen Gebärmüttern Pflanzen, die mit menschlichen Hormonen genährt werden. Es entstehen menschlich-pflanzliche Mischwesen, die die Frage der technischen Möglichkeiten und Manipulationen bei der Fortpflanzung aufwerfen.

Perfekt die zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten unter dem Dach nutzend präsentieren sich einige der Arbeiten im Bereich Digitale Musik. Dabei kommen ebenso ungehörte Töne bei Konzerten zu Gehör, wie hoch ästhetisch der reine Ton der Sinuswelle, der weder Oberton noch Rauschen enthält. Bei „The Sine Wave Orcherstra Stay“ können Besucher selbst kleine Sinuswellen produzierende Apparate im Raum anbringen und Teil des kollektiven Klangs werden.

Hypnotisch, anziehend und bestechend

Aus puren, unbearbeiteten Klängen und ihren Reflexionen im Raum besteht die Arbeit von Francisco López, die ebenso wie das Goldene-Nica-Projekt des Österreichers Peter Kutin, „Torso #1“, eindringliche Höhepunkte der Ausstellung sind.

Kutins Klangskulptur ist hypnotisch, anziehend, bestechend. Eine Holzkonstruktion erzeugt Licht, Vibration, Technosound, be- und entschleunigt.

Die Goldene Nica in der Computer Animation geht an Kalina Bertins Virtual-Reality-Projekt „Manic VR“, das durch alle Phasen einer bipolaren Störung führt — auf schmerzliche und nahegehende Art. Mit Elementen der Spielekultur arbeiten etwa Cindy Coutant, die Fußballer Christiano Ronaldo zum Weinen bringt, oder die Arbeit „Emergence“, in der das menschliche Bedürfnis thematisiert wird, Teil einer Gruppe und gleichzeitig Individuum zu sein.

Die Cyberarts ist über das Festival hinaus bis 15. September geöffnet, mit einem Ticket kann auch der Sinnesrausch besucht werden.