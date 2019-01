Visitation in Kärnten begonnen

Der Salzburger Erzbischof Franz Lackner startete gestern die „Apostolische Visitation“ der Diözese Gurk-Klagenfurt in der Causa rund um Bischof Alois Schwarz. Er kündigte an, eine umfassende Überprüfung vornehmen zu wollen. Man werde alle Seiten hören, unterstrich Lackner. Zur Unterstützung hat sich Lackner seinen Vorarlberger Amtskollegen Benno Elbs geholt. Dazu kommen der Caritas-Direktor von Graz-Seckau, Herbert Beiglböck, und Christian Lagger, Geschäftsführer des Elisabethinenspitals in Graz, beide für den Bereich Wirtschaft. Den Fachbereich Kirchenrecht deckt Universitätsprofessor Helmuth Pree ab, als Notarin der Visitation fungiert Elisabeth Kandler-Mayr, sie ist Ordinariatskanzlerin der Erzdiözese Salzburg. Komplettiert wird das Team von Lackners Sekretär Martin Seidler und seiner Pressesprecherin Heidi Zikulnig. Aufhorchen ließ der Erzbischof mit einer Entschuldigung: „Aus heutiger Sicht werfe ich mir vor, dass ich zwar die öffentliche Verantwortung wahrgenommen habe, indem ich die an mich ergangene Information an die zuständige kirchliche Oberbehörde weitergegeben habe, es aber zugleich verabsäumt habe, das direkte Gespräch mit Bischof Alois zu suchen.“

Lackner erklärte, die Visitation „bedeutet Sachverhaltserhebung, nicht Urteilsfällung“. Sie laufe in enger Abstimmung mit der Bischofskongregation in Rom, und zwar „in erfreulich kooperativer Weise“. Beim ersten Zusammentreffen mit dem Domkapitel der Diözese Gurk-Klagenfurt werde man das weitere Procedere und einen Terminfahrplan festlegen. Geplant sei, die Visitation bis zur Fastenzeit abzuschließen, ob das möglich sein wird, werde man sehen.

Prüfung des Ganzen

Auf die Frage, ob nur die Diözese oder auch das Bistum, die persönliche Lebensführung des Bischofs und die jahrelange Untätigkeit der kirchlichen Stellen geprüft werde, meinte Lackner, die Visitation betreffe das Ganze, es sei nichts von vornherein ausgeschlossen. Wie die Prüfung des persönlichen Lebensbereiches von Bischof Schwarz aussehen soll, konnte Lackner nicht im Detail sagen. Er habe so etwas noch nie gemacht, aber Bischof Elbs sei ja zum Glück ausgebildeter Psychotherapeut.

Der Diözesanadministrator bleibe weiterhin im Amt, sagte Lackner. In wichtigen Dingen seien aber Rückfragen an den Visitator nötig. Ob der Prüfbericht der Visitation öffentlich gemacht werde, könne er nicht beantworten: „Ich möchte das so transparent wie möglich machen, bin da aber nicht allein entscheidungsberechtigt.“ Einen neuen Diözesanbischof für Kärnten werde es mit Sicherheit nicht vor Abschluss der Visitation geben, meinte der Erzbischof.

Der derzeitige Administrator der Diözese Gurk-Klagenfurt, Engelbert Guggenberger, erwarte sich, dass die Visitation auf die vielen aufgeworfenen Fragen objektive Antworten gebe und diese in transparenter Form auch nach Rom übermittelt würden. Zugleich steckte Guggenberger auch gleich Grenzen ab, indem er sagte: „Sollte versucht werden, die Visitation dazu zu missbrauchen, Dinge unter den Teppich zu kehren und die Fakten zu verschleiern, werden wir dies sicherlich nicht zulassen.“