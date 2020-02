Vlhova bangt wegen Knieverletzung um Saison-Fortsetzung

Die Slowakin Petra Vlhova hat sich bei den Weltcuprennen der alpinen Ski-Damen in Crans Montana eine Knorpelverletzung am Knie zugezogen und sich am Montag in einem Krankenhaus untersuchen lassen. “Wir prüfen derzeit, wie es in der Saison weitergehen könnte”, wird Trainer Livio Magoni auf der Website von “Pravda” zitiert.

Am Dienstag wird sich die im Slalomweltcup führende Vlhova einem sportlichen Test unterziehen. Für das Wochenende sind die Weltcuprennen in La Thuile angesetzt. Ob die auch stattfinden, ist wegen der Coronavirus-Infektionen in Italien allerdings fraglich.