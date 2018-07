Vögele sucht einen Investor

Modekette musste Konkurs anmelden – 102 Standorte und 711 Mitarbeiter in Österreich betroffen

Die Modekette Charles Vögele Austria mit Sitz in Kalsdorf bei Graz hat am Landesgericht Graz die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beantragt. Von der Insolvenz sind 711 Arbeitnehmer betroffen. Die Österreich-Tochter von Vögele wurde im Jahr 1990 gegründet. Laut Sanierungsantrag hat die Modekette bis zuletzt 102 Filialen, davon 89 Filialen unter der Marke Charles Vögele und 13 Filialen unter der Marke OVC. Den Gläubigern wird eine Quote von mindestens 20 Prozent binnen zwei Jahren angeboten.

Fussl, Hofer, Spar

Nun geht die Suche nach Investoren weiter. Vögele-Geschäftsführer Thomas Krenn sieht in einem eingeleiteten Sanierungsverfahren die „beste Chance zur Fortführung der Gesellschaft“. Ein rettender Investor ist aber zurzeit nicht in Sicht. Anderen Handelsunternehmen, wie etwa Fussl, Hofer oder Spar werden Interesse an einzelnen Standorten nachgesagt. Das gesamte Unternehmen, dessen Überschuldung mit etwa 20 Millionen Euro angegeben wird, wolle aktuell kein Konkurrent übernehmen.