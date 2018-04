Voest baut neues Werk um 350 Mio. Euro

Am Dienstag erfolgte in Kapfenberg mit dem Spatenstich der offizielle Startschuss für den Bau eines neuen Edelstahlwerks der voestalpine. Erstmals seit Jahrzehnten wird in Europa damit wieder in ein völlig neues Stahlwerk errichtet. Beim Linzer Weltkonzern sprach man angesichts dessen nicht nur von einem Meilenstein für die voestalpine, sondern auch von einem ein positives Signal für die europäische Industrie.

Ab 2021 wird produziert

Drei Jahre Bauzeit sind für das 350 Mio. Euro teure Projekt anberaumt, ab 2021 soll das volldigitalisierte Werk jährlich rund 205.000 Tonnen an anspruchsvollstem Hochleistungsstählen produzieren. Erzeugt wird vor allem für die internationale Flugzeug- und Automobilindustrie sowie den Öl- und Gassektor. Mehr als 3000 Arbeitsplätze sollen in der Region dadurch langfristig abgesichert werden, im neuen Werk sollen künftig rund 200 Mitarbeiter arbeiten. Während der Bauzeit sollen temporär bis zu 1000 Arbeitsplätze entstehen.

50.000 Quadratmeter

Errichtet wird das Werk direkt neben dem bestehenden Werksgelände, gebaut wird auf einer Fläche von rund 50.000 Quadratmetern.

Nach ihrer Inbtriebnahme soll die Produktionsstätte die bestehende Anlage der voestalpine Böhler Edelstahl in Kapfenberg ersetzen. Das Kernstück der neuen Anlage ist ein Elektrolichtbogenofen, der hochreinen Schrott in Kombination mit verschiedensten Legierungsmetallen zu Edelstählen erschmilzt. Er wird zu 100 Prozent mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen betrieben. Zudem sorgt ein Rückgewinnungssystem dafür, dass die erzeugte Wärme werksintern weiterverwendet sowie in das öffentliche Fernwärmenetz eingespeist wird. Was die Kühlung der Produktionsanlagen betrifft, könne dank geschlossener Kreisläufe eine Reduktion der benötigten Kühlwassermengen um bis zu 90 Prozent erzielt werden.

Know-how der Mitarbeiter

Ausschlaggebend für den Standort Kapfenberg war laut Voest-Chef Eder das Know-how der Mitarbeiter in der Steiermark. Ein kritisches Element sei hingegen die langfristige Strompreis-Entwicklung gewesen: „Mit ihr steht und fällt die Kostenseite“, erklärte Eder. Vorstandsmitglied Franz Rotter führte auch die Gehaltskosten ins Treffen, doch da habe sich durch die zunehmende Digitalisierung und damit Rationalisierung eine langfristig positive wirtschaftliche Prognose für den Standort ergeben.