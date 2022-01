Voest hat modernsten Metall-3D-Drucker

Die voetalpine wird wieder einmal zum Vorreiter in Europa. Der Linzer Weltkonzern nimmt in Niederösterreich die europaweit modernste 3D-Sanddruckanlage für Stahlguss in Betrieb.

Aktuell hat die voestalpine Gießerei in Traisen, eine Tochtergesellschaft der Steel Division des voestalpine-Konzerns, den ersten Drucker in ihrem neuen 3D-Sanddruckkompetenzzentrum installiert, ein zweiter Drucker soll im Frühjahr 2022 folgen.

„Die neue Sanddruck-Anlage in Traisen bedeutet nun auch für den Stahlguss ein wesentliches Technologie-Update, das unsere Wettbewerbsfähigkeit in diesem Bereich enorm stärken wird“, betont Konzernchef Herbert Eibensteiner.

Die neue Technologie, die eine additive Fertigung anspruchsvoller Gussteile auf Basis von Quarzsand ermöglicht, spart Produktionszeit und ist umweltschonender als das bisherige Verfahren.