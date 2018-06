voestalpine erreichte 2017/18 Rekordergebnis

Einen Tag nachdem der Wechsel an der Spitze für Juli 2019 angekündigt wurde, konnte die Voest am Mittwoch ein Rekordergebnis für das abgelaufene Geschäftsjahr vermelden. Im vorletzten ganzen Geschäftsjahr von Chef Wolfgang Eder – er übergibt die Führung an Herbert Eibensteiner und wechselt in den Aufsichtsrat –konnte dank starker Konjunktur und internationaler Wachstumsstrategie der Gewinn massiv ausgeweitet werden. Das Ergebnis nach Steuern legte gegenüber dem Jahr davor um 55 Prozent auf 817,9 Mio. Euro zu. Der Umsatz erhöhte sich um 14 Prozent auf 12,9 Mrd. Euro.

Mitarbeiter-Höchststand

Die gute Geschäftslage schlug sich auch beim Personalstand nieder. „Wir haben noch nie so viele Menschen beschäftigt wie Ende des Geschäftsjahres“, so Eder. Die Zahl der Mitarbeiter stieg gegenüber dem Jahr davor um 3,9 Prozent auf weltweit 51.621 (Vollzeitäquivalent) – rund 23.000 davon arbeiten in Österreich. Das Geschäft läuft auch im aktuellen Geschäftsjahr gut, „die Auftragsbücher sind bis Herbst voll“, erklärte der Konzernchef.

Zukunftsforschung in Linz

Neben dem erfolgreichen Ist-Zustand vergisst der Linzer Weltkonzern nicht auf die Zukunft. So wird am Heimatstandort an der Wettbewerbsfähigkeit für die nächsten Jahrzehnte geforscht. Im nächsten Frühjahr soll die weltweit größte Pilotanlage für „grünen Wasserstoff“ in Vollbetrieb gehen. „Im Februar oder März wird es dort losgehen und wir versuchen herauszufinden, wie die Stahlproduktion der Zukunft aussieht“, so der Steel-Division-Vorstand und designierte Nachfolger Eders, Eibensteiner. „Das wird ein Forschungsprojekt für die nächsten 20 Jahre.“ Ziel ist es, die CO2-Emissionen bei der Stahlproduktion zu senken. Koks und Kohle sollen als Energieträger langfristig ersetzt werden.