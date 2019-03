Vogelgezwitscher & Ritual-Tamtam

Von Paul Stepanek

Am Freitag, denkbar passend zur ersten Frühlingswoche, begeisterte ein Gastspiel des „Philharmonischen Jugendorchesters Kolumbien“ im Brucknerhaus. Das an die 100 Jugendliche umfassende Orchester, an den Schlüsselstellen verstärkt durch Dozenten, breitete vor ansehnlichem Publikum ein überwiegend südamerikanisches Programm aus, das aber mit Strawinskis „Frühlingsopfer“ in russischer Mystik gipfelte. Andres Orozco-Estrada, designierter Chefdirigent der Wiener Symphoniker, glänzte als präziser und leidenschaftlicher Dirigent ebenso wie als witzig-charmanter Moderator, der das Publikum zum „Mit-Zwitschern“ animierte. Wie das? An die Konzertbesucher waren – zunächst rätselhaft – kleine, mit Wasser gefüllte Vogelpfeifen verteilt worden. Sie kamen im Zuge des zweiten Programmstücks „Wildes Amerika“ von Jimmy Lopez so wie andere eher „indigene“ Instrumente des Orchesters zum Einsatz. Die Philosophie dieses „Sinfonischen Poems“ ist, rhythmisch reizvolle Musik der südamerikanischen Urbevölkerung der Kultur der europäischen Eroberer, die durch choralartige Klänge charakterisiert ist, gegenüberzustellen; die beiden Antipoden werden schließlich musikalisch „verklammert“. Vorher erklang mit „Popol Vuh“ eine Art „Schöpfungsgeschichte der Maya“ von Alberto Ginastera, die sehr expressiv Wurzeln amerikanischer Musik offen zu legen anstrebt. Den Höhepunkt des Abends stellte freilich Igor Strawinskis „Sacre du Printemps“ dar, das musikalisch eindrucksvoll präsentiert wurde. Dies umso mehr, als alle Instrumentengruppen abwechselnd tänzerische und pantomimische Akzente einbrachten, die das Ganze im Verein mit großer Video-Installation zu einer überwältigenden Performance werden ließen. Besonders bewundernswert: die von den vertrackten Rhythmen geforderte Konzentration der Musizierenden kam trotz der performativen Verrenkungen nicht ins Schleudern. Dem von Strawinskis rituellen Trommel- und Tamtam-Schlägen aufgepeitschten Publikum wurde schließlich per Zugabe eine milde Beruhigungspille verabreicht: Edward Elgars wunderbar-elegischer „Nimrod“, die Nummer Neun seiner „Enigma-Variationen“. Beifallssturm und Standing Ovations.