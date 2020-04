Vogelnest verstopfte Kamin – 89-Jährige in Deutschland gestorben

Wegen eines verstopften Kamins ist eine 89-jährige Frau im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ums Leben gekommen.

Die Rettungskräfte hatten die Verstorbene Freitagfrüh in einem Mehrfamilienhaus in Gütersloh gefunden. Gleichzeitig schlugen die CO-Warngeräte an, wie die Polizei mitteilte.

Die Feuerwehr räumte das ganze Haus. Nach Ermittlungen der Polizei ist die Frau durch die erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration in der Wohnung im Schlaf gestorben, weil das Nest einer Dohle das Abluftrohr über ihrer Gastherme verstopft hatte.