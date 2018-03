Volksanwaltschaft fordert Verbesserung für 24-Std-Betreuung

Volksanwalt Günther Kräuter hat in der Debatte um die Finanzierung der Pflege Verbesserungen für 24-Std-Betreuung gefordert und auf eine Ungleichbehandlung beim Pflegeregress hingewiesen. „Die Abschaffung gilt nur für Pflegeheime, bei der 24-Std-Betreuung gelten je nach Bundesland andere Regeln. Diese Problematik führt zum enormen Zustrom auf Pflegeheime, daher muss hier entgegengesteuert werden.“

Er warnte in einer Aussendung am Sonntag davor, „dass seitens der Bundesregierung die Folgen der Indexierung von Familienleistungen für ausländische Pflegerinnen unterschätzt werden“. „Ich wurde bei internationalen Treffen mit Ombuds-Kollegen aus der Slowakei und der Tschechischen Republik davor gewarnt, dass in Österreich dann mit einem Schlag tausende Pflegekräfte fehlen werden.“

Kräuter erneuert zudem seine Forderung, die Mittel des mit 366 Mio. Euro dotierten Pflegefonds an Qualitätskriterien zu binden. „Es müssen endlich einheitliche Standards geschaffen werden, um Missstände in Alten- und Pflegeheimen zu vermeiden. „Ich gehe von einer massiven Unterstützung des Ministers für Reformen und Deregulierung aus und erwarte klare Weichenstellungen während der Budgetdebatte im Parlament.“

Bundesminister Josef Moser (ÖVP) habe im Mai des Vorjahres als in öffentlichen Stellungnahmen zu Alten- und Pflegeheimen mehrfach kritisiert, dass „sich Bund und Länder die Verantwortung gegenseitig zuschieben“ und zum Pflegefonds wörtlich gefordert, dass „künftig die Ausschüttung der Mittel an bestimmte Qualitätskriterien gekoppelt werden soll.“ Es gehe um Mindeststandards, wie etwa das Zahlenverhältnis zwischen Pflegern und Betreuten, die Qualifikation des Personals oder die vorhandene Infrastruktur. „Dies entspricht vollinhaltlich der Forderung der Volksanwaltschaft“, so Kräuter abschließend.