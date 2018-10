Volksblatt hilft Michelle

LINZ – Das Schicksal von Michelle Pfeferle (16) geht unter die Haut. Sie leidet – wie berichtet – von Geburt an an einer seltenen Krankheit, bei der die Muskeln fast nicht wachsen. Trotz etlicher Operationen in der Kindheit ist ihre Wirbelsäule mittlerweile so verkrümmt, dass die zierliche Jugendliche nur noch auf einer Hüfte sitzen kann. Ihre Organe sind aufgrund der Enge schon schwer in Mitleidenschaft gezogen. Jetzt setzt die Familie aus St. Marien all ihre Hoffnung auf eine monatelange Behandlung in Zürich. Ohne diesen Eingriff wird die lebensfrohe Jugendliche ihren 17. Geburtstag im Dezember nicht mehr erleben – schon ein Husten kann für Michelle tödlich sein. Extrem berührend war daher der Besuch von Michelle und ihrer Mutter Sabrina in der VOLKSBLATT-Redaktion (im Bild mit Chefredakteur Christian Haubner). Der Beitrag von 5000 Euro aus unserem Sozialfonds dient als Unterstützung zur Finanzierung des Schweiz-Aufenthalts. Damit das Mädchen von ihrer Mutter und kleineren Schwester begleitet werden kann.