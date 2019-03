VOLKSBLATT-Redakteurinnen teilen ihre Gedanken zum Weltfrauentag

Der Weltfrauentag ist erstmals im Jahr 1911 begangen worden, damals noch am 19. März, und zwar in Österreich-Ungarn, Deutschland, Dänemark und der Schweiz. Ursprünglich ging der Frauentag auf eine Idee sozialistischer Frauenorganisationen im Kampf um das Frauenwahlrecht zurück, der auch von bürgerlichen Frauenrechtlerinnen unterstützt wurde.

Seit 1921 wird der Frauentag jährlich am 8. März gefeiert, inzwischen ist er offiziell der „Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden“.

Frauen.tag von Michaela Ecklbauer Heute ist es wieder soweit: Einmal im Jahr, am 8. März zum Weltfrauentag, werden die Leistungen des weiblichen Geschlechts plötzlich wieder entdeckt – etwa Frauen, die eine Großfamilie managen, Frauen, die durch ihr Engagement die gläserne Decke durchbrochen und Karriere gemacht haben oder Managerinnen, die es geschafft haben, Kinder und Karriere unter einen Hut zu bringen. Alles Lebensmodelle, die beachtlich sind. Viel wichtiger als der heutige Aktionstag, der auch so manche Blüten treibt, wäre es aber, das ganze Jahr über Frauen an ihren Leistungen zu messen und entsprechend zu entlohnen. Der Job einer Pflegekraft ist mindestens so herausfordernd wie jener am Hochofen, aber zwischen den Gehältern in der Dienstleistung und in technischen Berufen liegen immer noch Welten. Solange fast nur Männer in der Gesellschaft den Takt angeben, wird sich daran – ist zu befürchten – auch nichts Gravierendes ändern. Dabei ist es längst an der Zeit, dass Frauen jenen Stellenwert in der Gesellschaft bekommen, der ihnen gebührt. Im Gegenzug ist es auch an der Zeit, dass Männer den gleichen Anteil wie Frauen an der unbezahlten Arbeit – im Haushalt, in der Kindererziehung oder im Ehrenamt – übernehmen.

Frauen.tag von Astrid Braun Heute ist Internationaler Frauentag. Viele verdrehen die Augen. Nerven uns solche oktroyierten Ereignisse mehr oder nützen sie was? Fakt ist, wir haben noch keine gelebte Gleichberechtigung. Sie bedeutet für mich gleiche Chancen und Möglichkeiten für alle – unabhängig vom Geschlecht. Menschen sind unterschiedlich und sollten sich ebenso entfalten und verwirklichen können. Ohne Einschränkungen aufgrund von Rollenbildern, Vorurteilen oder der Tatsache, dass eine Frau unter Umständen Nachwuchs gebärt. In jeglicher Hinsicht haben wir das alles sicher noch nicht erreicht. Ja, wir haben viel geschafft, aber es gibt nach wie vor viele Baustellen. Wir rufen nach mehr Frauen in Führungspositionen. Aber wo sind die echten Karrierechancen für Mütter in Teilzeit? Vielleicht gibt es sie vereinzelt, aber sie sind nicht Normalität. Jobsharing oder flexible Kinderbetreuung? Haben Seltenheitswert! Sich als Frau bewusst für ein Leben ohne Kinder zu entscheiden? Auch das kann heute noch ein Stein des Anstoßes sein. Rollenklischees machen uns weiterhin das Leben schwer.

Der Blick in andere Länder zeigt, es geht schlimmer — aber, es geht auch besser. Der Frauentag allein wird’s nicht regeln, aber wenn er bewirkt, dass einige von uns darüber nachdenken, was sich in Sachen Gleichberechtigung verbessern lässt, dann ist er schon sinnvoll. Und gut, dass es auch den Internationalen Männertag gibt — ganz im Sinne der Gleichberechtigung!

Frauen.tag von Renate Enöckl Neulich an der Kassa beim Discounter meines Vertrauens: Das Wagerl vor mir ist gut gefüllt. Nach und nach wandert ein ganzer Wocheneinkauf aufs Förderband. Erst mittendrin fällt auf — Das „Kopftuch-Pärchen“ hat eine strikte Arbeitsteilung: Sie räumt aus, er schaut zu. Ungläubigkeit macht sich bei mir breit. Und Wut. Und Nachdenklichkeit. Alle drei abwechselnd. Ich stöbere in meinen Lebenserinnerungen. Kann mich nicht an vergleichbare Beobachtungen erinnern, weder bei einheimischen, noch bei zugereisten Machos. Auch wenn ich mich sehr bemühe. Laufe ich etwa mit Scheuklappen durchs Leben? Dass sie das Wagerl wieder einräumt und er den Hunderter zückt, verwundert mich zwar nicht mehr allzu sehr, steigert aber Wut und Fassungslosigkeit. Zum Glück eignen sich Joghurt und Radieschen nur bedingt als Waffe. Mit fraulicher Neugier halte ich am Parkplatz Ausschau und werde bestätigt in meinen Vermutungen: Während sie den Einkauf ins Auto räumt, spielt er mit seinem Handy. Am Heimweg wird mir einmal mehr bewusst: Auch im 21. Jahrhundert, nach über 100 Jahren Kampf für Frauenrechte, sind Männer und Frauen noch lange nicht gleichwertig — wenn auch in der westlichen Welt die Baustellen weniger geworden sind. Es bleibt noch viel zu tun.

Frauen.tag von Verena Schöberl Der internationale Frauentag nervt mich. Er nervt mich, weil es anscheinend einen eigenen Tag braucht, um Themen wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Lohnschere zwischen Mann und Frau sowie die Gleichberechtigung von gleichen Wesen, die sich nur aufgrund ihrer Geschlechtsmerkmale unterscheiden, aufs Tapet zu bringen. Warum ist es nicht selbstverständlich, Mütter und auch Väter — ja auch diese wollen Zeit für ihre Kinder haben — dahingehend zu unterstützen, dass diese es sich leisten können, für ihre Kinder da zu sein? Warum ist es nicht jeden Tag der Fall, dass nach Möglichkeiten gesucht wird, wie Familien Job und Kinder unter einen Hut bringen können, ohne finanzielle Einbußen befürchten zu müssen? Warum ist es nicht selbstverständlich, dass Männer und Frauen den gleichen Lohn für gleiche Arbeit bekommen und ihre Arbeit gleichermaßen wertgeschätzt wird? Schade, dass es jedes Jahr erneut den Frauentag braucht, damit Themen auf den Tisch kommen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten.

Frauen.tag von Melanie Wagenhofer Alle Macht in Männerhand — das haben wir aus unserer jüngeren Vergangenheit und Gegenwart getilgt. Vermeintlich. Denn über subtile Umwege manifestiert sich dieses Gedankengut noch immer in vielen Köpfen, die an den Schalthebeln unseres Planeten sitzen. Das Gespenst des Patriarchats zeigt sich nicht unverhohlen. Es geistert in den Hinterköpfen, fein säuberlich verdeckt unter dem Feigenblatt der Quote, die ständig proklamiert wird. Der demokratische Weg eines ergänzenden Miteinanders ist nicht selten Lippenbekenntnis. Dennoch stehen die Zeichen der Zeit auf Veränderung, finden Frauen zu gestärktem Selbstbewusstsein, finden sich Frauen in einer Wertegemeinschaft, deren Teilnehmer sich gegenseitig auf die Sprünge helfen, ein schlapp gewordenes System infiltrieren und auf andere Beine stellen.

Ein neues Bewusstsein zu schaffen, das fachliche und soziale Kompetenz vereint und in den Mittelpunkt rückt, ist Ausdruck femininer Besonderheit. Hartnäckig in der Sache, dennoch fair in der Umsetzung, fair gegenüber dem Menschen, fair seiner Umwelt gegenüber, verantwortungsvoll. Daran lassen sich Frauen nicht mehr länger hindern, auch wenn ihre Körperlichkeit von der Allmacht der Männer als zersetzender Faktor nach wie vor im Diskurs befeuert wird. Demagogisch Mutterschaft und Kinderlosigkeit — aus beiden Perspektiven abwertend gemeint — ins Treffen zu führen, wird nicht länger akzeptiert. Die selbstbestimmte Frau lässt sich nicht mehr aufhalten, sei es in der westlichen Welt, in der arabischen …

Daran müssen wir glauben, daran glauben wir.