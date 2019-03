„Volksmusik lebt nur dann weiter, wenn auch weiter gesungen wird“

Der Initiator des Projekts „Komm, wir singen!“ – das Österreichische Volksliedwerk – ist sich sicher: Es wird mittlerweile viel zu wenig gesungen, auch an Schulen. Das soll sich nun ändern. Unter der Schirmherrschaft von Hubert von Goisern will der gemeinnützige Verein an den heimischen Schulen einen Impuls für das gemeinsame Singen setzen. „Hätte mein Lehrer mir die Musik nicht als Entfaltungsraum geboten, wäre ich an meiner Schullaufbahn kläglich gescheitert.

Mit dem Singen hat mein Leben begonnen“, sagte Hubert von Goisern selbst einmal. In den Schuljahren 2018 bis 2020 sind deshalb nun alle österreichischen Schulstufen und -typen eingeladen, Lieder im Rahmen von Musik-, Tanz-, Rhythmus- oder Musiktheaterprojekten einzustudieren. Dabei können sie mannigfaltig interpretiert sowie in verschiedenen Sprachen, gestalterisch und kulturgeschichtlich erarbeitet werden. Die Volksliedwerke der Bundesländer unterstützen bei der Umsetzung der Projekte mit Vermittlungsmaterial, Referenten und finanziellen Mitteln. Das Singprojekt war im Schuljahr 2017/18 gestartet; mehr als 400 Liedervorschläge wurden aus unterschiedlichen Schulen in ganz Österreich – auch mit Hilfe von eigenen Projekten – gesammelt. Hubert von Goisern stellte daraus seine persönlich geprägte Liedauswahl zusammen, die jetzt als konkreter Anstoß zum gemeinsamen Singen verstanden werden will.

Gemeinsames Konzert mit Hubert von Goisern

Mit den ausgewählten Liedern „Und jetzt gang i ans Petersbrünndele“, „O du lieber Augustin“, „Der Weg zu mein’ Dirndle is stoanig“, „Amazing grace – A so a Segen“ (Text von Hubert von Goisern), mehreren Gstanzln und zwei Jodlern sollen nun Lehrer und Schüler dazu animiert werden, das oft als verstaubt wahrgenommene Kulturgut Volkslied wieder neu für sich zu entdecken. Für Juni 2020 ist schließlich geplant, dass die Lieder in einem gemeinsamen Konzert mit Hubert von Goisern in Klagenfurt zum Besten gegeben werden.

Verschiedene Entwicklungen hätten in der Vergangenheit dazu beigetragen, dass in Schulen weniger gesungen wird – darunter ein vielerorts reduzierter Musikunterricht oder Mittelkürzungen seitens des Bundes für Schulprojekte in diesem Bereich. LH a. D. Josef Pühringer, Präsident des Österreichischen Volksliedwerkes, betonte gestern bei der Präsentation des Projekts dessen Notwendigkeit: „Volksmusik lebt nur dann in Zukunft für neue Generationen weiter, wenn auch weiter gesungen wird – vor allem in Schulen. Wir möchten die jungen Leute wieder mehr zum Singen bringen. Kommunikation soll sich nicht nur isoliert vor einem Bildschirm abspielen – es geht nämlich auch anders.“ Alle Infos für Schulen unter www.volksliedwerk.at.hu