VOLKSBLATT: Rückblickend betrachtet: Was hat das Politik-Jahr 2017 besonders geprägt?

LGF HATTMANNSDORFER: Erstens die personellen Veränderungen. Wir haben in Oberösterreich mit Thomas Stelzer ein neues Kapitel aufgeschlagen. Dazu kommt die neue Bundesregierung, die letzte Woche angelobt wurde. Zweitens ist die neue Zeit auch eine Frage des neuen Stils. Es gibt in der Bevölkerung den klaren Wunsch nach Reformen, nach einer sachlichen Zusammenarbeit. Das ist auch der Zugang, für den Thomas Stelzer in Oberösterreich steht.

„Drei Viertel sind mit Arbeit von LH Stelzer zufrieden“

Was hat Sie am meisten überrascht —positiv wie negativ?

Der neue Weg, den Thomas Stelzer bei seiner Antrittsrede angekündigt hat, ist in voller Umsetzung. Es war klar, dass Veränderungen immer für politischen Gegenwind genutzt werden. Aber die jüngsten Umfragen zeigen, dass drei Viertel der Bevölkerung mit der Arbeit des Landeshauptmanns sehr zufrieden sind, 53 Prozent würden Stelzer in der Landeshauptmann-Wahl direkt wählen. Dass sein Kurs von den Oberösterreichern von Anfang an so positiv mitgetragen wird, ist schon sehr beachtlich.

Ist nach einem dreiviertel Jahr mit einem neuen OÖVP-Landesparteichef und neuen Landeshauptmann schon politische Normalität eingekehrt?

Unser neues Team hat nach dem Landeshauptmann-Wechsel im April sofort in den Arbeitsmodus umgeschaltet. Uns war wichtig, dass wir den wirtschaftlichen Aufschwung für Veränderungen gut nützen und Oberösterreich nach vorne entwickeln können. Wir sind voll in der neuen Zeit angekommen.

Wieviel Oberösterreich steckt — auch ohne Regierungsmitglied — in der neuen türkis-blauen Koalition?

August Wöginger ist vor kurzem einstimmig zum ÖVP-Klubobmann gewählt worden. Mit ihm sitzt ein bärenstarker Verhandler für unser Bundesland an einer sehr entscheidenden Schaltstelle. Ich mache mir keine Sorgen, dass die oberösterreichischen Interessen in Wien nicht gehört werden könnten. Außerdem darf man den Einfluss nicht nur nach Köpfen bewerten, sondern was man inhaltlich für das Land zusammenbringt.

Welche Rückschlüsse haben Sie als Parteimanager aus dem Nationalratswahlkampf gezogen?

Die Wahl hat viel ausgesagt über den Stil des Miteinanders, den einzelne Parteien pflegen. Die Dirty-Campaigning-Methoden auf der einen Seite, zum anderen hat sich Sebastian Kurz sehr bewusst für einen Positiv-Wahlkampf entschieden. Dass dieser Zugang von den Wählern am Ende des Tages mit einem sehr deutlichen Wahlerfolg belohnt wurde, freut mich eigentlich am meisten.

Die Regierungszusammenarbeit mit der FPÖ in OÖ ist im dritten Jahr. Ist klimatisch noch alles im Lot?

Die Zusammenarbeit verläuft absolut fair und gut. Es gibt einen klaren gemeinsamen Fokus und das ist, dass wir für Oberösterreich etwas weiterbringen wollen. Die Schuldenbremse, die Oberösterreich als einziges Bundesland beschlossen hat, der starke Anschub beim Breitbandausbau, ein gerechter Unterschied zwischen Arbeit und Sozialleistungen sind beste Beispiele dafür. Und sie sind auch Wegweiser für die neue Bundesregierung. Ein Blick in das Regierungsprogramm zeigt, dass da sehr deutlich die Handschrift aus Oberösterreich zu sehen ist.

„Gewicht als Mitmach-Partei noch weiter stärken“

In den Gemeinden herrscht nicht nur Hochstimmung — Stichwort Pflegeregress. Ist eine Lösung in Sicht?

Ich habe für die Kritik vollstes Verständnis. Für die Gemeinden muss es Planungssicherheit und klarerweise ein Ausgleichsmodell vom Bund geben. Es geht nicht, dass der Bund entscheidet und die Gemeinden und die Bundesländer die Zeche dafür zahlen müssen. Wenn solche Entscheidungen getroffen werden, dann müssen die auch finanziell untermauert sein. Das fordern wir zurecht ein, dass es hier zügig eine Lösung gibt. Die ist im neuen Regierungsprogramm auch vorgesehen.

Was sind 2018 die Schwerpunkte in der Parteiarbeit der OÖVP?

Der Fokus im nächstes Jahr liegt klar auf der organisatorischen Weiterentwicklung. Wir wollen unser Gewicht als Mitmach-Partei noch weiter stärken. Im Frühjahr startet unser neues Bildungsprogramm für unsere Funktionäre, auch die Angebote für unsere Mitglieder werden ausgebaut. Zweitens wollen wir als Digital-Partei noch schlagkräftiger werden. Den Weg, den wir hier zum Beispiel mit OÖVP.tv eingeschlagen haben, werden wir fortsetzen.