Voller Einsatz brachte 69 Medaillen

900 nationale und internationale Athleten gaben bei den Special Olympics Winterspielen in Villach in neun Sportarten ihr Bestes. 69 Medaillen gingen an die 84 Starter der Lebenshilfe OÖ, acht Medaillen konnten die Athleten der Lebenswelt Schenkenfelden einheimsen.