Voller Körpereinsatz

Von Astrid Braun

Es lässt sich als Komödie bezeichnen, was Regisseur Christian Himmelbauer sowie die Schauspieler David Baldessari (als Bär) und Matthias Hacker (als Fuchs) da gestern zur Premiere im Linzer Theater des Kindes auf die Bühne zauberten. Nach dem amerikanischen Kinderbuch „Ein Freund für immer“ nehmen Bär (im rot-karierten Ganzkörper-Flanellanzug mit dickem Bauch) und Fuchs in menschlicher Gestalt mit vollem Körpereinsatz und auch singend den Diskurs um die beste Jahreszeit auf die Schippe.

In für uns Zuschauer so typischen Streitgesprächen halten sie uns augenzwinkernd und voller Wortwitz den Spiegel vor. In einer therapeutisch anmutenden Sitzung dann die Versöhnung. Und nicht zuletzt die Moral von der Geschicht’: Die schönste (Jahres-)Zeit ist immer die mit einem guten Freund.

Das alles ist aufbereitet für Kinder ab drei — aber eben nicht nur. Auch die Erwachsenen haben genug zu lachen.

Eine zentrale Rolle nimmt das Bühnenbild mit einzelnen Regalhäusern in verschiedenen Größen ein. Sie werden zum Winterschlaf- Domizil, bis Fuchs kommt und sich durch ein Minihäuschen — die Türe — zwängt. Die Häuser werden zum Baum, Bienenstock, Ofen, Pool — samt wirklich lustiger Synchronschwimmeinlage —, zur Skipiste und zu vielem mehr. Ein heiteres Stück, das ausgiebigen Applaus erntete.

Oktober, 16 Uhr: 12., 13., 19., 20; www.theater-des-kindes.at