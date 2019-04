Volleyballerinnen von Linz/Steg holten ersten Meistertitel

ASKÖ Linz/Steg hat am Samstag im achten Final-Anlauf erstmals den Volleyball-Meistertitel der Damen nach Oberösterreich geholt. Die Linzerinnen, die zuvor stets an Sokol/Post bzw. deren Vorgängerclubs gescheitert waren, besiegten in Amstetten die SG Perg/Schwertberg bei deren Finaldebüt mit 3:1 (23,23,-23,16) und beendeten die “best of five”-Serie mit 3:0 Siegen.

“Wir waren im vierten Satz konsequenter und haben es kompromisslos fertiggespielt”, meinte Linz/Steg-Trainer Roland Schwab. “Wir wollten mit einem Ausrufezeichen gewinnen. Der Gegner hat uns heute aber voll gefordert.”